Xuất hiện ảnh chụp chính diện cực rõ của Tiểu Gạo Nếp, netizen không ngừng ví cô bé là 'bản sao' của Dương Mịch

Tiểu Gạo Nếp - con gái nhà Dương Mịch - Lưu Khải Uy năm nay tròn 9 tuổi. Cô bé được khen ngợi là xinh xắn và có nhiều nét thừa hưởng từ mẹ.

Báo chí Hồng Kông đưa tin, Tiểu Gạo Nếp từng biểu diễn "You’ve got a friend" với bố mình là Lưu Khải Uy tại một buổi văn nghệ của trường. Tiểu Gạo Nếp khi 5 tuổi rất dễ thương. Sau khi hát xong, hai bố con thể hiện tình cảm với nụ hôn má khiến nhiều khán giả có mặt thích thú. Tiểu Gạo Nếp từng biểu diễn cùng bố tại trường Từ sự tương tác giữa Tiểu Gạo Nếp và Lưu Khải Uy cho thấy rằng mối quan hệ cha con của họ rất hòa thuận và thân thiết. Ngay cả việc xuất hiện của Lưu Khải Uy trên sân khấu dường như đã mang lại cho con gái Tiểu Gạo Nếp sự tự tin và dũng khí lớn. Cả hai cha con không hề tỏ ra lo lắng trên sân khấu khi biểu diễn.

Tương tác cực đáng yêu của hai bố con trên sân khấu khiến người hâm mộ thích thú Bên cạnh đó, chiều cao của Tiểu Gạo Nếp dường như cũng được thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ. Nhìn Tiểu Gạo Nếp biểu diễn trên sân khấu, nhiều người liền so sánh hình diễn của Dương Mịch khi còn nhỏ mà không khỏi cảm thán rằng ái nữ của Lưu Khải Uy thừa hưởng tài năng nghệ thuật của mẹ. Tiểu Gạo Nếp được cho là hưởng gen tốt từ bố mẹ Tiểu Gạo Nếp từng vài lần lộ ảnh trực diện khi còn nhỏ và được nhận xét giống bố. Nhưng càng lớn, cô bé được cho là càng trở thành phiên bản mini của mẹ. Một số phụ huynh lớp mẫu giáo của con gái cặp sao cũng nhận xét Tiểu Gạo Nếp "rất có khí chất và giống hệt Dương Mịch lúc nhỏ".

Dương Mịch lúc nhỏ Lần này sang Canada, Lưu Khải Uy chủ yếu đưa con gái đi du lịch nhân dịp nghỉ hè. Thời gian gần đây, nam diễn viên không bố trí công việc để có nhiều thời gian dành cho con gái. Lưu Khải Uy sinh năm 1974, là con trai diễn viên TVB gạo cội Lưu Đan. Năm 10 tuổi, anh sang Canada định cư cùng mẹ. Sau này, để hoạt động trong giới giải trí, Lưu Khải Uy trở về Hong Kong. Anh nổi danh qua một số tác phẩm như Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường và kết hôn năm 2014. Dương Mịch hầu như không để lộ diện mạo của con gái trước công chúng Tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc. Một số nguồn tin cho hay Dương Mịch và Lưu Khải Uy ký hợp đồng rõ ràng khi ly hôn để cuộc sống riêng tư của con gái họ được đảm bảo an toàn, không bị truyền thông "dòm ngó". Sau khi ly hôn, Dương Mịch ngày càng thành công trong sự nghiệp Trước dịch, Dương Mịch thường xuyên về Hong Kong thăm con gái nhưng vài năm gần đây, do hạn chế đi lại, cô ít có cơ hội gặp con. Cuối tháng 3, cô lần đầu tiên gặp lại Tiểu Gạo Nếp sau ba năm xa cách. Sự nghiệp nữ diễn viên ngày càng thành công nhưng cô không có hứng thú yêu đương. Trong khi đó, chồng cũ của cô, Lưu Khải Uy, đang có mối quan hệ hẹn hò với diễn viên Hiểu Phong (41 tuổi, người đại lục) từ tháng 11/2022.

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