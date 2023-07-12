Dương Mịch đầy ma mị trên tạp chí Elle, netizen tập trung sự chú ý vào mái tóc của cô nàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Mịch trên ảnh bìa tạp chí Elle số tháng 8/2023. Loạt ảnh này cũng đánh dấu 10 năm liên tiếp cô nàng xuất hiện trên bìa tạp chí này.

Dương Mịch hiện là một trong những tên tuổi được săn đón hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là nàng thơ được các tạp chí thời trang danh tiếng.

Với tone màu chủ đạo đỏ và đen, Dương Mịch xuất hiện với phong cách đầy quyến rũ và không kém phần bí ẩn. Điểm nhấn ở phần kẻ mắt sắc bén tạo cảm giác vô cùng ma mị. Đáng chú ý, mái tóc của cô nàng được đánh phồng, dựng đứng tạo cảm giác phần tóc dày dặn, che được khuyết điểm phần trán hói trước kia.

Được biết, vào thời điểm đóng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch bị rụng tóc hai bên trán nên thường bị khán giả cho là 'trông như nam nhân thời Thanh'. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tóc của cô nàng đã mọc lên rất nhiều. Theo đó, cô được bạn giới thiệu uống thuốc mọc tóc và kết quả, tóc dần mọc đen trở lại. Nàng tiểu hoa được rất nhiều fan hỏi về loại thuốc này nhưng cô không tiết lộ.

Bên cạnh dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch sắp được trình làng thì dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết của cô cũng đã tung video giới thiệu chính thức.

Nhân vật do nữ diễn viên thủ vai mang phong cách thần bí, gai góc với kiểu tóc ngắn đỏ rực cá tính. Khán giả hy vọng được thấy một Dương Mịch mới mẻ trong dự án điện ảnh này.