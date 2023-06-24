Dương Mịch tiết lộ bản thân không có năng khiếu học hành, từng vừa thở bình oxy vừa học bài

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, tên tuổi có chỗ đứng trong làng giài trí mà cô nàng còn sở hữu IQ và EQ cao ngất ngưởng. Mặc dù vậy, cô nàng vẫn luôn tự ti về khả năng học vấn ngày nhỏ của mình.

Theo đó, trong một chương trình, Dương Mịch đã tiết lộ về chuyện dở khóc dở cười về chuyện học hành của mình ngày xưa. Theo đó, cô cho biết bản thân gặp khó khăn về phương diện học hành. Tự bản thân không thấy học vào nên cô đã nhờ mẹ mua bình oxy để cô hít lấy hít để để có tinh thần học nhưng rốt cuộc lại càng không muốn học mà chỉ muốn đi ngủ.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng tiết lộ bản thân không thích học toán. Thậm chí, cô còn khẳng định môn toán và mình như ‘hai đường thẳng song song’, không có liên quan gì với nhau.

Được biết, các thành viên trong gia đình Dương Mịch có trình độ học vấn đều thuộc hàng khủng. Theo đó, các thành viên nhà cô nàng đều học ngôi trường top 1 của Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa. Cô từng chia sẻ: "Bác cả nhà tôi cũng theo học tại Thanh Hoa, giờ đây làm giảng viên của trường luôn. Cậu em họ của tôi cũng đã thi đỗ Thanh Hoa, rồi cả một đứa em gái nữa cũng đang học tại đây".

Ngày bé, Dương Mịch vốn học không giỏi môn toán nên đã nhờ người bác là giảng viên trường Thanh Hoa chỉ cho vài chiêu. Tuy nhiên, bác của cô giảng quá khó hiểu khiến nàng tiểu hoa đành xin hàng. Trong gia đình họ Dương, người nào không đỗ trường đại học Thanh Hoa thì đều bị coi là 'đồ ngốc'.

Dương Mịch tuy không theo học đại học Thanh Hoa nhưng cô lại là người đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hơn thế, sau 4 năm, cô tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. Điều này chứng tỏ rằng Dương Mịch cũng không phải loại tầm thường, có thực lực và học khá giỏi.

Chính vì điều này mà nhiều khán giả luôn ngưỡng mộ Dương Mịch vì có IQ và EQ cao. Cô luôn có cách nói chuyện khéo léo và rất thông minh. Được biết, khi tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Dương Mịch cũng thể hiện được sự thông minh của mình khi giải các câu đố. Cô cũng có khả năng quan sát, khả năng nhớ dãy chữ số dài rất đỉnh khiến các thành viên tham gia chương trình nể phục.