Con gái Dương Mịch đang phải đối mặt với những vấn đề gì?

Sao quốc tế 03/07/2023 09:23

Dương Mịch bị vết nhơ danh tiếng trong cuộc chiến truyền thông giữa Dương Mịch và nhà chồng cũ Lưu Khải Uy về chuyện con gái Tiểu Gạo Nếp.

Trang 163 đưa tin mới đây nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan, bố chồng cũ của Dương Mịch gây xôn xao khi tiết lộ cháu gái Tiểu Gạo Nếp có thể mắc bệnh trầm cảm vì thiếu vắng tình cảm của mẹ. Chia sẻ của Lưu Đan gây nên những tranh cãi không dứt xung quanh cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, khiến cho cả hai phía đều tổn thương.

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Những tranh cãi không dứt xung quanh cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy khiến cho cả hai phía đều tổn thương

Theo 163, Lưu Đan nói cháu gái Tiểu Gạo Nếp có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Ban đêm, Lưu Đan bắt gặp cháu gái trốn trong phòng khóc, khi hỏi, bé nói nhớ mẹ và muốn gặp mẹ. Gia đình Lưu Khải Uy lo lắng vì hiện tại cô bé đã lên 9 tuổi, nhận thức được nhiều việc và dần trở nên nhạy cảm hơn.

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Dương Mịch và bố chồng cũ Lưu Đan 

Bên cạnh đó, Lưu Đan cũng kêu gọi Dương Mịch giảm bớt công việc, dành thời gian cho con gái. Thậm chí, ông bày tỏ mong muốn Dương Mịch và Lưu Khải Uy tái hợp để cháu gái có điểm tựa tinh thần.

Tuy nhiên, mong muốn của Lưu Đan gây ra tranh cãi, bị cho là hoang đường bởi cặp sao Cạm bẫy tình thù đã ly hôn được 5 năm. Cả hai đều có cuộc sống riêng, Dương Mịch hẹn hò nhiều lần, Lưu Khải Uy cũng đang hạnh phúc bên tình mới là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Thậm chí, có thông tin Lưu Khải Uy chuẩn bị đi bước nữa.

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Việc Lưu Đan tiết lộ tình trạng của cháu gái khiến Dương Mịch bị chỉ trích là người mẹ tồi

Việc Lưu Đan tiết lộ tình trạng của cháu gái khiến Dương Mịch bị chỉ trích là người mẹ tồi, không quan tâm con gái. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phía nhà chồng cũ thường nhắc đến cháu gái để gây chuyện, hạ thấp hình ảnh của Dương Mịch. Do đó, cuộc chiến truyền thông của cả hai vẫn tiếp diễn dai dẳng từ nhiều năm qua.

Ngoài ra, có nhiều người không quan tâm đến cuộc chiến của người lớn, nhưng thực sự lo lắng bé Tiểu Gạo Nếp sẽ bị ảnh hưởng, tâm lý phát triển bất ổn. Cô bé dường như biến thành công cụ để cha mẹ công kích lẫn nhau, tổn thương đối phương.

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Ảnh minh họa: Internet

Từng có người nói rằng Dương Mịch rất chú trọng đến đời sống của con gái 7 tuổi. Vì bảo vệ sự riêng tư của bé, cô tránh để lộ mặt và không đề cập đến con trên bất cứ cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông nào: 'Dương Mịch hoàn toàn có thể lấy con gái ra để PR cho cô ấy, để làm đẹp hình ảnh như bao nhiêu nữ diễn viên khác. Nhưng cô ấy đã không cho phép mình làm vậy'

Diễn viên Cung tỏa tâm ngọc mong con có tuổi thơ bình yên, không bị quấy rầy vì cả bố lẫn mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng. Sau ly hôn với Lưu Khải Uy, cô chủ động nhường quyền nuôi con cho phía nhà chồng. Nữ diễn viên để con gái lớn lên trong sự bảo bọc của hai bên gia đình, tránh phải chịu tổn thương vì chuyện của người lớn. 

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Dương Mịch mong con có tuổi thơ bình yên, không bị quấy rầy vì cả bố lẫn mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng

Trong bài phỏng vấn cuối tháng 12/2022, Dương Mịch cũng bày tỏ sau ly hôn cô vẫn tìm kiếm tình yêu. Dẫu vậy, cô hiện không còn đặt nặng và muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình. 

Ở thời điểm hiện tại, khi Lưu Đan chia sẻ Tiểu Gạo Nếp gặp vấn đề về tâm lý, công chúng cho rằng nhà chồng cũ Dương Mịch có thể để cô bé sang Bắc Kinh gặp mẹ, để mẹ có điều kiện gần gũi bé nhiều hơn.

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ự ích kỷ của cả hai phía mới là nguyên nhân gây nên tổn thương cho Tiểu Gạo Nếp

Theo 163, sự ích kỷ của cả hai phía mới là nguyên nhân gây nên tổn thương cho Tiểu Gạo Nếp. Cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều thừa điều kiện kinh tế để cô bé có thể đến Bắc Kinh, hay Dương Mịch tới Hong Kong thường xuyên, nhưng họ không muốn chịu thua đối phương, do đó, không thể tìm kiếm giải pháp chung giải quyết vấn đề.

 

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