Dương Mịch khoe cận vòng eo con kiến không chút mỡ thừa, netizen ngỡ ngàng 'mẹ một con đây sao'?

Mới đây, ngày 29/6, Dương Mịch bị netizen bất ngờ bắt gặp khi cô nàng đang ở Thượng Hải và chuẩn bị lên đường về Bắc Kinh. Tuy chỉ là những hình ảnh đơn giản khi xuất hiện trên phố, Dương Mịch nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình thon thả, không chút mỡ thừa. Nữ diễn viên khéo léo kết hợp kiểu áo croptop cùng quần suông dài, khoe trọn ưu điểm vòng eo "con kiến" của mình. Trên nhiều tài khoản mạng xã hội, nhiều khán giả trầm trồ bình luận thân hình của cô nàng trông vừa khỏe khoắn lại vô cùng cuốn hút. Dương Mịch cũng được khen ngợi là khá thân thiện với người hâm mộ, được biết khi có fan gọi, nữ diễn viên liền vui vẻ giơ tay chào hỏi lại.

Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình thon thả, không chút mỡ thừa

Có thể thấy Dương Mịch là một trong số các sao nữ thế hệ 8x khác vẫn giữ được nét mảnh mai, thon gọn, sở hữu body đáng ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Dù lịch trình dày đặc và khối lượng công việc khủng, Dương Mịch vẫn luôn coi trọng việc giữ gìn vóc dáng, ăn ít, tập thể dục thường xuyên. Có lẽ đó cũng chính là lý do giúp nữ diễn viên duy trì được vóc dáng cũng như vòng eo siêu thực của mình theo từng năm tháng. Mỗi lần xuất hiện công khai, Dương Mịch đều khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc vì vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh".

Dương Mịch cũng được khen ngợi là khá thân thiện với người hâm mộ, được biết khi có fan gọi, nữ diễn viên liền vui vẻ giơ tay chào hỏi lại

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên 8x “đỉnh” nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô có nền tảng bước chân vào giới giải trí khá sớm khi trở thành diễn viên nhí trong phim cổ trang "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi", phim truyền hình "Hầu Oa". Nữ diễn viên càng quen mặt hơn với khán giả khi sở hữu "gia tài" phim ảnh đồ sộ như "Thần điêu đại hiệp 2006", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm", "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", "Người phiên dịch", "Hộc Châu phu nhân",.. Về đời tư, Dương Mịch có một con gái với tài tử Hong Kong Lưu Khải Uy. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014 nhưng đến năm 2018 - chỉ 4 năm sau đó - Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy khiến dân tình dậy sóng về những vấn đề hậu ly hôn ồn ào.