Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ

Sao quốc tế 19/06/2023 14:13

Rời công ty chủ quản sau 10 năm gắng bó, có vẻ như Dương Mịch đang ở trong giai đoạn bước ngoặt trong sự nghiệp.

Theo trang tin Sohu sự nghiệp và danh tiếng của Dương Mịch đang ở thời điểm bước ngoặt. Nữ diễn viên kết thúc nhiều hợp đồng quảng cáo sau khi tuyên bố rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ hồi tháng 5. Điều này có thể khiến cô thiệt hại thu nhập hàng chục triệu USD mỗi năm.

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ - Ảnh 1
Sự nghiệp và danh tiếng của Dương Mịch đang ở thời điểm bước ngoặt

Hơn 10 năm làm nghề, Dương Mịch sở hữu lượng fan hùng hậu, độ phổ biến toàn dân cao, được nhãn hàng tin tưởng. Do đó, số lượng hợp đồng quảng cáo của cô lên tới hơn 20, đứng thứ nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985.  

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ - Ảnh 2
Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống. Cô bị chê diễn xuất kém, tác phẩm không được đánh giá cao về chất lượng. Sao nữ bị khán giả gán mác là "minh tinh chuyên đóng phim rác". Sự việc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Dương Mịch, khiến cô thụt lại khá xa so với các tiểu hoa đồng trang lứa.

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ - Ảnh 3
 Dương Mịch chỉ còn 8 hợp đồng quảng cáo trong tay sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ, hiện tại Dương Mịch chỉ còn 8 hợp đồng quảng cáo trong tay. Số lượng thương vụ sụt giảm nhiều khiến khán giả lo lắng phải chăng Dương Mịch đã hết thời.

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ - Ảnh 4
 Dương Mịch nhận khoảng gần 2 triệu USD mỗi năm.

 Trang tin tức Sohu phân tích thêm một trong những nguyên nhân khiến các thương hiệu không tìm tới Dương Mịch là cát-xê của cô cao. Là ngôi sao hạng A, Dương Mịch nhận khoảng gần 2 triệu USD mỗi năm. Khi tham gia sự kiện, cô có thêm thù lao riêng. Ngoài ra, phía đối tác còn phải lo chi phí cho khoảng 10 nhân viên phục vụ kèm theo. Trong khi đó, các ngôi sao trẻ mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân ký hợp đồng quảng cáo với giá trị thấp hơn.

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ - Ảnh 5
Hiện tại, người đẹp sinh năm 1986 đang tích cực chăm chỉ đóng phim, lấy lại danh tiếng.

Trước đó, do chú tâm vào các hoạt động ngoài lề như tham gia show giải trí, quay quảng cáo, diễn xuất của Dương Mịch ngày càng thụt lùi, thành tích phim không ổn định. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1986 đang tích cực chăm chỉ đóng phim, lấy lại danh tiếng. Cô đang tham gia dự án Cáp Nhĩ Tân 1944, đóng cùng nam diễn viên thực lực Tần Hạo.

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