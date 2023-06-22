Lưu Đan muốn Dương Mịch tái hợp Lưu Khải Uy vì cháu gái tâm lý bất ổn

Bố Lưu Khải Uy bất ngờ thay đổi thái độ khiến nhiều người khó hiểu.

Theo trang Sina đưa tin hôm 21/6, Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy bất ngờ bày tỏ mong muốn con trai tái hợp với Dương Mịch. Nguyên nhân là bởi bé Tiểu Gạo Nếp đang có nguy cơ trầm cảm, ngày nào cũng lén lút khóc vì nhớ mẹ. Lưu Đan bất ngờ chia sẻ về tình trạng cháu gái. Lưu Đan tiết lộ dường như Tiểu Nhu Mễ có vấn đề về tâm lý, có thể mắc chứng trầm cảm. Ông Lưu Đan cũng tiết lộ rằng khi cháu gái Tiểu Nhu Mễ ngủ vào ban đêm, cô bé thường khóc một mình. Khi người lớn phát hiện ra có điều gì đó không ổn với cô bé liền gặng hỏi nhưng cô bé không chia sẻ. Nhưng sau nhiều lần hỏi han, vợ chồng ông Lưu Đan mới biết đó là do Tiểu Nhu Mễ quá nhớ mẹ.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm. Ông Lưu Đan thậm chí còn muốn con trai Lưu Khải Uy và dâu cũ Dương Mịch tái hôn để mang đến cho Tiểu Nhu Mễ một gia đình trọn vẹn.Hành động của Lưu Đan khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Cách đây một thời gian, Lưu Đan từng lên tiếng ủng hộ việc con trai có bạn gái mới là Lý Hiểu Phong, còn tỏ ra vô cùng hài lòng về cô con dâu mới này. Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc, Lý Hiểu Phong được cho là đã mang thai với Lưu Khải Uy.

Lưu Đan nhiều lần chỉ trích con dâu cũ và ủng hộ con trai có tình mới. Lưu Khải Uy đang hạnh phúc bên tình mới Lý Hiểu Phong. Một số cư dân mạng cho rằng ông Lưu Đan không nên nhắc đến Tiểu Gạo Nếp nhiều trên truyền thông vì sẽ ảnh hưởng đến cô bé. Ngoài ra, cũng có bình luận khuyên ông nên để Tiểu Gạo Nếp ở với mẹ thay vì lên báo khuyên con dâu cũ tái hợp với con trai mình. Gia đình hạnh phúc của cặp đôi năm xưa. Dương Mịch và con gái đã không gặp nhau suốt một thời gian dài. Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ thường xuyên bị chỉ trích bỏ bê con gái. Không chỉ vậy, cô còn bị chê bai là "bà mẹ ích kỷ", chỉ mải mê tìm kiếm hào quang, yêu đương mà xem nhẹ tình mẫu tử. Trong khi đó, Lưu Khải Uy chấp nhận giảm bớt khối lượng công việc để chăm con. Tiểu Gạo Nếp nay đã 9 tuổi và có thể cảm nhận được những thay đổi.

Dương Mịch mất 10 hợp đồng, thiệt hại hàng chục triệu đô sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ Rời công ty chủ quản sau 10 năm gắng bó, có vẻ như Dương Mịch đang ở trong giai đoạn bước ngoặt trong sự nghiệp.

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