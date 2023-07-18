Con gái Dương Mịch xuất hiện cùng Lưu Khải Uy sau thông tin gặp vấn đề về sức khỏe, hành động lạ dành cho bố khiến dân tình xôn xao!

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp con gái Dương Mịch sau thông tin bé gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội địa phương, một netizen đã chia sẻ khoảnh khắc tình cờ bắt gặp con gái Dương Mịch và bố Lưu Khải Uy xuất hiện tại thác Niagara ở Canada. Có thể nam diễn viên đang dẫn con gái Tiểu Gạo Nếp đi du lịch nước ngoài sau thời gian dài tham gia các dự án của bản thân. Lưu Khải Uy đeo kính đen và diện trang phục đơn giản. Khi bị chụp hình, anh nở nụ cười nhẹ với người hâm mộ. Netizen này cũng tiết lộ về tính cách ngoài đời của nam diễn viên. Theo người này, thực tế Lưu Khải Uy ở bên ngoài không khó tính, lạnh lùng như lời đồn. Anh được nhận xét là khá thân thiện và vui vẻ khi tiếp xúc với công chúng. Người chụp ảnh cũng hết lời ca ngợi nhan sắc không tuổi của Lưu Khải Uy. Dù sắp bước sang tuổi 49 nhưng nam diễn viên vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp bắt gặp xuất hiện tại thác Niagara ở Canada Thế nhưng, chủ đề gây xôn xao cộng đồng mạng lần này lại tập trung vào bé Tiểu Gạo Nếp. Netizen này cũng tinh tế khi chỉ lộ vóc dáng và không công khai gương mặt của ái nữ nhà Lưu Khải Uy. Có thể thấy, bước sang tuổi thứ 9, bé Tiểu Gạo Nếp được nhận xét có vóc dáng cao ráo, thần thái tự tin khi bước đi và rất vui vẻ khi bên bố. Dù không lộ mặt chính diện, bé Tiểu Gạo Nếp vẫn được nhiều người nhận xét là sẽ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Lưu Khải Uy - Dương Mịch đều là mỹ nam - mỹ nữ của màn ảnh Hoa ngữ.

Được biết, sau khi vợ chồng Lưu Khải Uy - Dương Mịch chia tay, bé Tiểu Gạo Nếp sẽ tiếp tục ở lại Hồng Kông cùng ông bà nội và Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy cũng đã lui về Hồng Kông làm việc để tiện chăm sóc và ở gần con gái Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp bé Tiểu Gạo Nếp sau thông tin bé Tiểu Gạo Nếp gặp vấn đề về sức khỏe. Bởi cách đây không lâu, diễn viên Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy đã có chia sẻ về cháu gái khi trả lời phỏng vấn truyền thông. Theo bố Lưu Khải Uy, bé Tiểu Gạo Nếp gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý, có thể mắc chứng trầm cảm. Thông tin được diễn viên Lưu Đan chia sẻ nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến chỉ trích Dương Mịch vô tâm dẫn tới việc con gái mắc bệnh tâm lý. Hậu ly hôn, Dương Mịch vẫn tiếp tục miệt mài tham gia nhiều sản phẩm phim ảnh Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy "đường ai nấy đi" vào năm 2018, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Kể từ đó đến nay, Dương Mịch thường xuyên bị chỉ trích là người mẹ vô tâm ít khi chăm nom hay dành thời gian cho con gái.

Con gái Dương Mịch đang phải đối mặt với những vấn đề gì? Dương Mịch bị vết nhơ danh tiếng trong cuộc chiến truyền thông giữa Dương Mịch và nhà chồng cũ Lưu Khải Uy về chuyện con gái Tiểu Gạo Nếp.

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