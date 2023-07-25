Đàm Tùng Vận quyết tâm chuyển hình như đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, fan ngán ngẩm vì điều này

Là một trong số ít những nữ diễn viên trẻ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng Đàm Tùng Vận lại đang gây tiếc nuối vì tần suất xuất hiện trước công chúng ngày càng ít.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nguồn tin cho biết rằng Đàm Tùng Vận hiệ không muốn quay phim cổ trạng thể loại nhân vật nhí nhảnh đáng yêu nữa. Nguồn tin này còn cho biết nữ diễn viên muốn nhận đóng chính những phim nhân vật có chiều sâu. Hay nói cách khác là Đàm Tùng Vận đang có mong muốn chuyển hình sang thể loại chính kịch. Đứng trước nguồn thông tin này, có một lượng lớn khán giả tỏ ra thích thú và ủng hộ Đàm Tùng Vận chuyển hình. Lý do khán giả hy vọng vào thành công trong tương lai của nữ diễn viên chính là nhờ vào khả năng diễn xuất ổn định, đời tư trong sạch và tinh thần hết mình vì sự nghiệp của cô nàng.

Bên cạnh đó, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Đàm Tùng Vận chuyển hình ở thời điểm hiện tại là thiếu khôn ngoan. Có thể thấy, thời gian qua, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ chứng kiến sự chuyển hình của hàng loạt những ngôi sao đỉnh lưu hàng đầu, có thể kể đến như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử,...

Tuy nhiên, thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại chỉ có mỗi Triệu Lệ Dĩnh với hai tác phẩm nổi bật là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Đàm Tùng Vận, sinh năm 1990, là cái tên quen thuộc với những người yêu thích phim Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành, khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2007. Theo Sohu, Đàm Tùng Vận là một cô gái mạnh mẽ và nghị lực. Cô từng trải qua nhiều biến cố và thử thách trước khi trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích tại Trung Quốc. Nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung và đáng yêu, ngôi sao 33 tuổi được xem là "nữ thần thanh xuân" hay "nữ thần hack tuổi của màn ảnh Hoa ngữ". Năm 2021, tin đồn Đàm Tùng Vận bí mật kết hôn rồi ly hôn đã lan tràn trên mạng xã hội Hoa ngữ. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tung-van-quyet-tam-chuyen-hinh-nhu-an-chi-trieu-le-dinh-fan-ngan-ngam-vi-ieu-nay-604930.html