Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận?

Sao quốc tế 07/07/2023 23:40

Netizen bài tỏ sự ủng hộ cho màn nên duyên của cặp đôi này.

Gần đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền tin đồn, nữ tiểu hoa 85 Triệu Lệ Dĩnh sắp tới sẽ tham gia ghi hình cho một dự án lấy đề tài huyền nghi, trinh thám.  Cụ thể, tác phẩm này có tên Tôi Và Định Mệnh Của Tôi, đang được bàn bạc để khởi quay và nhắm vị trí diễn viên chính cho Triệu Lệ Dĩnh và "tình cũ Đàm Tùng Vận" Vương Khải. Thông tin thêm cho biết dự án do biên kịch Lương Hiểu Thanh, từng viết nên bộ phim Nhân Thế Gian.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh nên duyên cùng tình cũ Đàm Tùng Vận.

Vương Khải từng gây chú ý sau màn hợp tác ăn ý với Đàm Tùng Vận trong bộ phim Hương Gió Mà Đi. Gia nhập làng giải trí từ sớm nhưng sự nghiệp của Vương Khải lại được đánh giá là khá bất ổn khi mãi đến 10 năm sau, anh chàng mới thực sự vụt sáng với vai diễn phụ trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Ở mỗi một bộ phim mà Vương Khải tham gia, sao nam cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, đem đến cho khán giả nhiều sự thích thú. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận? - Ảnh 2
Tôi Và Định Mệnh Của Tôi khiến nhiều người tò mò. 

Vương Khải sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương chuyên ngành diễn xuất. Anh gia nhập ngành giải trí từ năm 2005 với vai diễn đầu tay trong Hàn Thu. Ngay sau đó, chàng trai mới 18 tuổi đã được công ty phim ảnh hàng đầu thời bấy giờ Hoa Nghị Huynh Đệ để mắt tới và chiêu mộ. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận? - Ảnh 3
Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả. 

Có ông lớn chống lưng lại học hành diễn xuất bài bản nhưng Vương Khải không có được may mắn trong nghề. Anh mất tới 10 năm trải qua hàng loạt vai phụ mờ nhạt thì mới bắt đầu được biết đến. Năm 2015, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới khi liên tiếp có tới ba vai diễn gây ấn tượng trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận? - Ảnh 4
Vương Khải được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Ở mỗi một bộ phim, sao nam sinh năm 1982 cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ điển trai hào hoa đến nặng về tâm lý... Đáng chú ý trong đó, phải kể đến vai Tào Tháo trong phim “Chân Tam Quốc vô song” (2021).

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận? - Ảnh 5
Nam diễn viên từng góp mặt trong không ít tác phẩm và nhận được nhiều hảo cảm từ người hâm mộ. 

So với bạn bè cùng lứa, Vương Khải nổi tiếng muộn nhưng luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về cả diễn xuất lẫn ngoại hình. Từ giai đoạn 2015 trở đi, anh liên tục bỏ túi các tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích như Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, Hoan Lạc Tụng, Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc, Từ Bỏ Em Giữ Chặt Em, Án Kiện Hoàng Khắc Công. Ngoài truyền hình, Vương Khải còn thể hiện bản thân trên màn ảnh rộng, từng thắng lớn với Hiến Thân Của Kẻ Tình Nghi - tác phẩm nhận về doanh thu lên tới 402 triệu NDT.

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