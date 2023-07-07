Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần

Sao quốc tế 07/07/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước việc dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính bất ngờ bị hoãn chiếu trước giờ G không rõ chính xác nguyên nhân. Bên cạnh đó, có nguồn tin dự án án cổ trang tiên hiệp Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ HềDương Siêu Việt đóng chính cũng bị lây ‘vận đen’ bị thu hồi để tiến hành kiểm duyệt lại.

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn đã được nâng số tập từ 36 lên 38 tập. Nhiều khán giả cho rằng đây là 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng của phim sắp đến gần. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng đã tung ‘hint’ phim đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng IQIYI.

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần - Ảnh 2Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần - Ảnh 3

Ngay từ khi có thông tin hợp tác cho đến khi tung trailer bộ phim, cặp đôi Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt nhận được sự chú ý từ netizen. Dự án tiên hiệp này được nhận xét là có cốt truyện hay, tạo hình cực bắt mắt.

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần - Ảnh 4

Mãn nhãn phần hình nhưng diễn xuất của cặp đôi chính là điều khiến khán giả e ngại. Họ cho rằng diễn xuất của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt còn quá non nớt, khó có thể bộc lộ được tính cách nhân vật Vân Tường,Sơ Không. Tuy nhiên, một số khán giả khác mong chờ phim sớm lên sóng để cho hai diễn viên này ‘một cơ hội’, xem họ có tiến bộ về diễn xuất hơn hay chưa.

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần - Ảnh 5

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng'

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính đã nhận được tin vui lớn sau loạt ‘kiếp nạn’ đeo bám.

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề Bảy Kiếp May Mắn sao hoa ngữ cbiz

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