Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Lý Nhất Đồng trong phim mới, người hâm mộ hài lòng vì lý do này

Sao quốc tế 25/07/2023 13:19

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến sắp sửa gia nhập đoàn phim mới có tên Tàng Hải Hí Lân.

Sau Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao, tin đồn Tiêu Chiến sắp sửa gia nhập đoàn phim mới, có tên Tàng Hải Hí Lân - một dự án Web-drama đang gây xôn xao khắp cõi mạng. 

Tàng Hải Hí Lân (hay Tạng Hải Hí Lân) được viết bởi tác giả Nam Phái Tam Thúc, tác giả của Đạo Mộ Bút Ký, thuộc thể loại bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm,... Nội dung cuốn truyện tập trung kể về nam chính Uông Tạng Hải.

Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Lý Nhất Đồng trong phim mới, người hâm mộ hài lòng vì lý do này - Ảnh 1

Có nguồn tin tiết lộ Tàng Hải Hí Lân sẽ do đạo diễn Trịnh Hiểu Long cầm trịch (người đứng sau thành công của Chân Hoàn Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Mị Nguyệt Truyện,... Đồng thời, sao nữ nên duyên cùng Tiêu Chiến lần này được cho là Lý Nhất Đồng. Tuy nhiên, trong loạt đồn đoán được đề cập tới ở trên, có lưu ý rằng Tiêu Chiến chưa ký hợp đồng chính thức. Nguyên nhân là vì hiện tại anh muốn tập trung ghi hình cho bộ điện ảnh Thần Điêu Đại Hiệp (chưa rõ lịch bấm máy chính thức). 

Dù chưa thể chắc chắn 100% Tiêu Chiến sẽ nhận đóng Tàng Hải Hí Lân, nhưng cư dân mạng đều cho rằng ngôi sao 9x nên gật đầu đồng ý, bởi đây là vai diễn thú vị, khác biệt so với những bộ phim và nhân vật nam diễn viên đóng trước kia. 

Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Lý Nhất Đồng trong phim mới, người hâm mộ hài lòng vì lý do này - Ảnh 2

Hiện tại, mức độ quan tâm của công chúng với Tiêu Chiến vẫn còn khá cao. Chỉ cần anh tham gia bất cứ hoạt động nào thì cũng trở thành chủ đề quan tâm lớn. Năm 24 tuổi, Tiêu Chiến mới bắt đầu bước chân vào ngành giải trí. Và chỉ trong vòng 5 năm, anh đã trở thành nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hàng đầu Trung Quốc.

Nam viên sinh năm 1991 nổi tiếng với tốc độ quá nhanh, xuất hiện ở khắp các kênh truyền hình, chương trình và thu hút quảng cáo. 

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