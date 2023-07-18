Thực hư tin đồn Tiêu Chiến sắp bị một nam thần diễn xuất thuộc vào hàng top vượt mặt

Sao quốc tế 18/07/2023 10:26

Vị thế của Tiêu Chiến bị lung lay trước sự nổi lên của nam thần này.

Là một nam thần nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, lại có phim Ngọc Cốt Dao đang chiếu hot khắp các mặt trận, vị thế của Tiêu Chiến trong CBiz hiện tại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, một vài nguồn tin mới đây cho biết Thành Nghị sẽ là người đối đầu trực tiếp với Tiêu Chiến trong thời gian tới khi tác phẩm Liên Hoa Lâu chính thức lên sóng. 

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Thành Nghị sắp sửa đối đầu với Tiêu Chiến trên màn ảnh 

Được biết, mới đây, CCTV đã bất ngờ đăng tải poster bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Động thái này khiến cư dân mạng đưa ra suy đoán rằng khả năng phim của Thành Nghị có thể lên CCTV là rất cao. Nếu Liên Hoa Lâu có cơ hội được chiếu lên CCTV thì đây có thể coi là cơ hội trực tiếp giúp Thành Nghị phi thăng. 

Thực hư tin đồn Tiêu Chiến sắp bị một nam thần diễn xuất thuộc vào hàng top vượt mặt - Ảnh 2
CCTV đã bất ngờ đăng tải poster bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính

Có thể thấy, Liên Hoa Lâu được sản xuất rất có tâm. Trong đó, nam chính Thành Nghị đã đặt nhiều tâm huyết vào các cảnh quay của phim. Theo chia sẻ trước đó, nam diễn viên đã tập luyện võ thuật nghiêm túc và tự mình thực hiện hầu hết các cảnh quay hành động của phim. Nam diễn viên thậm chí còn gặp phải chấn thương vì cố gắng hoàn thành các phân cảnh khó. Tinh thần làm việc nghiêm túc của Thành Nghị đã chiếm được cảm tình của khán giả.

Thực hư tin đồn Tiêu Chiến sắp bị một nam thần diễn xuất thuộc vào hàng top vượt mặt - Ảnh 3
Tinh thần làm việc nghiêm túc của Thành Nghị đã chiếm được cảm tình của khán giả

Nội dung của Liên Hoa Lâu chính là nói về y quán Liên Hoa Lâu/ Chủ nhân của nó họ Lý tên Liên Hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết tí y thuật nào, ngược lại lại vô cùng thích xía vào các vụ án kì lại khắp giang hồ. Chùa Phổ Độ trên núi Thanh Nguyên ở Phật Châu có một mật đạo nối liền với Bách Xuyên Viện, trong mật đạo bỗng xuất hiện một xác chết cháy bị lột da, những cái chết ly kì của người trong Mã gia bảo, sát nhân lại là một cánh tay cụt.

Ông chủ Kim Mãn Đường trong giang hồ bị kinh sợ mà chết, bảo vật hiếm có 'Bạc Lam nhân thủ' không cánh mà bay. Rốt cuộc là ma quỷ làm loạn hay là lòng người khó lường?

Hiện khán giả đang rất trông chờ vào màn thể hiện của Thành Nghị trong tác phẩm mới này. 

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