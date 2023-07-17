Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do?

Sao quốc tế 17/07/2023 12:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Thất Căn Tâm Giản, công bố dàn cast chính do Tống Uy Long và Lưu Hạo Tồn đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Thất Căn Tâm Giản đã chính thức khai máy tại phim trường Hoành Điếm. Đoàn phim chính thức công bố dàn cast chính do Tống Uy LongLưu Hạo Tồn đóng chính. Đây là dự án cấp S do nền tảng Youku sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thất Căn Hung Giản của tác giả Vĩ Ngư.

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 1Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 2Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 3Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 4Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 5

Được biết, đây là lần thứ 2 hợp tác giữa Tống Uy Long và Lưu Hạo Tồn. Trước đó, cả hai nên duyên trong dự áđiện ảnh thanh xuân Niệm Niệm Tương Vong. Thời điểm khi hợp tác cùng nhau, cả hai được nhiều khán giả khen ngợi có visual ‘đôi lứa xứng đôi’, phản ứng hóa học cũng rất tốt, đứng cạnh nhau trong rất ngọt ngào và đáng yêu.

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 6

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại lo lắng cho sự an nguy của dự án Thất Căn Tâm Giản. Mặc dù sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng diễn xuất và chuyện đời tư của cặp đôi chính có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệt quan tâm của khán giả.

Theo đó, nam chính Tống Uy Long bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất non nớt dù có nhiều cơ hội tham gia nhiều dự án lớn. Biểu cảm một màu, mờ nhạt, thiếu cảm xúc là điểm trừ lớn nhất của anh chàng.

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 7

Còn về nữ chính Lưu Hạo Tồn mặc dù có danh tiếng nhưng cũng lắm thị phi. Được biết, Lưu Hạo Tồn là một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95 được truyền thông ưu ái gọi là ‘Mưu Nữ Lang’. Thế nhưng danh xưng này cũng là khởi đầu cho nhiều ồn ào sau đó khi cô trở thành ‘Mưu nữ lang bị ghét nhất’ vì nhan sắc bình thường, diễn xuất lại dở tệ, khó so bì được với những Chương Tử Di, Nghê Ni thuở đôi mươi chứ đừng nói đến Củng Lợi.

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do? - Ảnh 8

Bên cạnh đó, Lưu Hạo Tồn còn vướng nhiều scandal như quá khứ gia đình từng gây tai nạn khiến nạn nhân liệt vĩnh viễn, khai gian tuổi để tránh cạnh tranh với lứa tiểu hoa 9X, nhan sắc vướng nghi vấn dao kéo. Thậm chí, cô còn bị CCTV gọi thẳng mặt là "mù chữ đến tuyệt vọng" vì diễn xuất qua loa, không kính nghiệp và có cách ứng xử kém.

Tuy nhiên, một số khán giả khác vẫn cho cặp đôi Tống Uy Long và Lưu Hạo một cơ hội và trông chờ diễn xuất của cả hai khi phim được chính thức lên sóng thì mới nhận định được liệu cả hai có thực sự bứt phá với cơ hội mới này hay không.

'Anh lớn - anh nhỏ' Tống Uy Long và Trương Tân Thành sắp 'tái hợp' trong dự đam mỹ của biên kịch Trần Tình Lệnh khiến dân tình phát sốt?

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiểu thuyết đam mỹ Mỗ Mỗ sẽ được chuyển thể thành phim, được chấp bút bởi biên kịch của Trần Tình Lệnh. Theo đó, dự án này nhắm tới Tống Uy Long và Trương Tân Thành đóng chính.

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Từ khóa:   Tống Uy Long Lưu Hạo Tồn Thất Căn Tâm Giản sao hoa ngữ cbiz

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