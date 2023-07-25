Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều?

Sao quốc tế 25/07/2023 13:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak cảnh đại hôn của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy phân cảnh này.

Những ngày qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân HiTống Dật đóng chính đã chính thức khai máy. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch.

Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak cảnh đại hôn của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký. Một số khán bày tỏ sự phấn khích với nhan sắc chất lượng cao của La Vân Hi trong hỷ phục dù ảnh chất lượng thấp. Tuy nhiên, phần đông fan hâm mộ của anh chàng lại bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy phân cảnh đại hôn này.

Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 2Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 3

Theo đó, fan của anh chàng bày tỏ hy vọng cảnh đại hôn của hai nhân vật Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) và Nham Nam Tinh (Tống Dật) sẽ diễn ra suôn sẻ chứ không gặp biến cố như một số phim La Vân Hi tham gia trước đó. Cụ thể, trong dự án Hương Mật Tựa Khói Sương, Nhuận Ngọc (La Vân Hi) có cảnh đại hôn với Cẩm Mịch (Dương Tử) nhưng lại bị Húc Phượng (Đặng Luân) đến phá. Hay gần đây nhất trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh, vào ngày tân hôn cũng là ngày bi kịch đẫm máu của hai nhân vật Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc) và Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi).

Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 4Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 5

Kể từ khi công bố dự án đến hiện tại, La Vân Hi và Tống Dật được khen ngợi bởi visual nhan sắc mãn nhãn. Sắc vóc của La Vân Hi đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn hồi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vẻ điển trai của anh chàng được nhận xét như quay lại thời đỉnh cao ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong khi đó, Tống Dật lại lộ diện với tạo hình váy xanh vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa đáng yêu. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng dự án sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 6Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 7

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Rộ ảnh 'đại hôn' của La Vân Hi và Tống Dật trên phim trường Nhan Tâm Ký, netizen chỉ lo lắng một điều? - Ảnh 8

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

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Từ khóa:   La Vân Hi Tống Dật Nhan Tâm Ký sao hoa ngữ cbiz

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