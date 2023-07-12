Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc kết thúc đã lâu vẫn nhận được thành tích khủng

Mặc dù kết thúc đã lâu, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vẫn giữ sức hút nhất định trong lòng công chúng và đạt nhiều thành tích cao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hashtag ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ đã chính thức vượt mốc 30 tỷ lượt phát trên nền tảng Douyin. Đây là một con số không tưởng, vượt ngoài sự mong đợi của nhiều khán giả. Bên cạnh đó, phim còn đứng top 1 phim cổ trang tiên hiệp có lượt phát cao nhất Douyin tính từ 2017 đến nay.

Bên cạnh đó, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh còn giúp tên tuổi của La Vân Hi và Bạch Lộc ngày càng thăng hạng. Đáng chú ý, nữ chính Bạch Lộc được nhiều nhãn hàng, các nhà sản xuất chú ý.

Theo đó, vừa qua, Bạch Lộc chính thức trở thành đại sứ của một thương hiệu đồng hồ cai cấp của Thụy Sĩ. Được biết, thương hiệu này ở Trung Quốc từng do Dương Tử làm đại sứ từ cuối năm 2021. Việc cô nàng trở thành đại sứ tiếp theo của hãng trang sức cao cấp này chứng minh nữ diễn viên đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.