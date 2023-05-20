Một cặp đôi của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức công khai 'hẹn hò' vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc?

Dù chỉ đóng vai phụ trong phim cổ trang tiên hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh nhưng cặp đôi Phiên Nhiên ( Tôn Trân Ny đóng) - Diệp Thanh Vũ ( Cảnh Nghiệp Đình đóng) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của cặp đôi Tôn Trân Ny và Cảnh Nghiệp Đình trên tạp chí Bazaar vào dịp lễ tình nhân 520 (‘520’ đồng âm với ‘Anh Yêu Em’ trong tiếng Trung). Có thể thấy, cặp đôi đều khiến khán giả vô cùng mãn nhãn, thích thú trước độ đẹp đôi của họ, từng cử chỉ, ánh mắt họ dành cho nhau đều vô cùng chân thật, ngọt ngào và lãng mạn. Không ít khán giả 'đẩy thuyền' cặp đôi này sớm nên duyên ở ngoài đời hoặc ít nhất 'tái hợp' trong một dự án mới.

Ngay từ khi Trường Nguyệt Tẫn Minh phát sóng, cặp đôi Tôn Trân Ny và Cảnh Nghiệp Đình đã được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài hút mắt, phù hợp với phim cổ trang. Sự trẻ trung, tươi mới, căng tràn sức sống của cặp đôi Tôn Trân Ny và Cảnh Nghiệp Đình liên tục làm người xem tạo các chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Hai nhân vật Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ xây dựng nên hình ảnh về cặp đôi hồ yêu tuyệt sắc và thiếu niên tướng quân anh dũng, chính trực. Tuy không có nhiều đất diễn như Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) song Phiên Nhiên - Diệp Thanh Vũ luôn tạo ra điểm nhấn cho nhân vật của mình. Diệp Thanh Vũ rất giống với người Phiên Nhiên từng yêu, vậy nên trong lần gặp đầu tiên, nàng hồ ly đã cứu anh. Sau đó, mối tình này trải qua nhiều sóng gió, Phiên Nhiên đã chết vì dùng yêu đan cứu mạng Diệp Thanh Vũ.