'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân

Sao quốc tế 06/07/2023 12:07

Trong một chương trình tham gia gần đây, Trần Đô Linh cho biết bản thân từng cảm thấy buồn lòng khi bị fan hâm mộ chê quá gầy và khuyên cô ăn nhiều để tăng cân. Tuy nhiên, sự thật là cô nàng có ăn nhiều cỡ nào cũng không béo lên được.

Nhờ vào thành công của vai diễn ‘ác nữ’ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh được công chúng quan tâm nhiều hơn. Sở hữu vóc dáng ‘mình hạc sương mai’ khá hợp với hình ảnh cổ trang, thể nên visual sắc vóc của cô nàng luôn được nhận định ‘nữ phụ lấn át nữ chính’.

'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân - Ảnh 1

Trong một chương trình tham gia gần đây, Trần Đô Linh đã tiết lộ bản thân thuộc tạng người ‘ăn mãi không béo’. Theo đó, cô nàng khiến nhiều khách mời trong chương trình trầm trồ vì ăn liền 2 bát mì to. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô ăn rất giỏi nhưng vẫn không hề lên cân: "Em ăn rồi nhưng không béo, mà béo lên rồi thì trông vẫn gầy". Được biết, câu nói này của cô nàng từng trở thành động lực giảm cân của nhiều cư dân mạng.

'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân - Ảnh 2

Khi vừa mới vào đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh chỉ nặng 44kg. Sau này mới tăng ên 48kg. Cô nàng cho biết bản thân từng cảm thấy buồn lòng khi bị fan hâm mộ chê quá gầy và khuyên cô ăn nhiều lên để tăng cân. Tuy nhiên, sự thật là Trần Đô Linh có ăn nhiều cỡ nào cũng không béo lên được.

'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân - Ảnh 3

Mặc dù ngoại hình khá mảnh mai nhưng Trần Đô Linh lại sở hữu đôi chân dài thon thả vạn người mê. Trong nhiều sự kiện gần đây, cô nàng không ít lần để lộ đôi chân dài thon thả của cô nàng khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ.

'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân - Ảnh 4

Sau thành công của 2 vai diễn phản diện ‘Thánh nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh được nhiều khán giả đánh giá nổi bật hơn hẳn nữ chính Bạch Lộc. Cô nàng cũng thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Cảnh bay của Trần Đô Linh cũng được khen ngợi giống tiên nữ, có tiên khí nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

'Ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn cảm thấy buồn lòng vì ăn nhiều nhưng không tăng cân - Ảnh 5

Không những thế, cư dân mạng còn dành lời khen ngợi cho Trần Đô Linh vì là một người thực sự hoàn hảo khi có sắc vóc đỉnh cao, lại còn là học bá, thủ khoa của trường đại học. Cô nàng đã thi đỗ vào Đại học Hàng Không Nam Kinh với số điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học là 621/750. Số điểm này ngay cả với học sinh trung học bình thường cũng khó.

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