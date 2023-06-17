Ác nữ của Trường Nguyệt Tẫn Minh tiết lộ bản thân không quan tâm được nhận vai diễn chính hay phụ, quan trọng là sự đồng cảm nhân vật

Sau vai diễn nữ phụ phản diện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh , Trần Đô Linh được khán giả chú ý hơn cả. Không chỉ có nhan sắc ‘lấn át’ nữ chính Bạch Lộc mà còn diễn xuất cũng được đánh giá cao.

Được biết, dù khởi đầu rực rỡ với vai nữ chính phim điện ảnh Tai Trái, Trần Đô Linh lại quyết định quay lại với các vai nữ phụ phim truyền hình để rèn luyện khả năng diễn xuất. Khi MC đề cập đến vấn đề này, Trần Đồ Linh cho biết mình không quan tâm vai diễn đó là chính hay phụ chỉ cần vai diễn đó có thể thu hút cô thì cô đều sẵn sàng diễn và đồng cảm với nó.

"Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều cố hết sức để giành được vai nam nữ chính. Tôi không quan tâm đến việc vai diễn đó là chính hay phụ, hình tượng có phải lá ngọc cành vàng hay không. Kể cả nhân vật đó có là phản diện, là người bị lên án trong bộ phim hay là kiểu nhân vật có thể khiến khán giả phải tự ngẫm, chỉ cần vai diễn đó có thể thu hút tôi, chạm đến tôi thì tôi đều sẵn sàng diễn và đồng cảm với nó.” – Trần Đô Linh chia sẻ.

Đối với lời nhận xét của cộng đồng mạng, Trần Đô Linh cho biết cô sẽ nghiêm túc xem lại bản thân nếu đó là vấn đề về tình tiết, nhân vật hoặc diễn xuất của mình.

Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi dành cho Trần Đô Linh vì sự nghiêm túc với công việc nghệ thuật của mình. Trước đó, trong một buổi phỏng vấn, Trần Đô Linh tiết lộ bản thân đã phải xem rất nhiều chương trình phổ cập pháp luật để có thể vào vai Diệp Băng Thường và Thiên Hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Cô nàng tiết lộ: "Diệp Băng Thường và Thiên Hoan có những hành vi khiến mình thấy vô cùng cực đoan. Mình sợ sẽ không đồng cảm với nhân vật được nên đã xem rất nhiều chương trình pháp luật. Mình đi xem những vụ án giết người và nghe những lời bộc bạch cuối cùng của phạm nhân, có thể họ bị ảnh hưởng từ gia đình ngày nhỏ hay gì đó, để xem họ bắt đầu có những suy nghĩ phạm tội này từ khi nào và tại sao lại bước đến con đường tội lỗi đó".

Chính vì sự ‘kính nghiệp’ có đầu tư cho vai diễn mà Trần Đô Linh được đánh giá là thoát mác ‘bình hoa di động’ với diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Cô nàng còn được nhận xét là "nữ phụ vàng" hiện nay. Nhiều khán giả vẫn hy vọng sẽ sớm thấy được một vai nữ chính ấn tượng của Trần Đô Linh trong tương lai.