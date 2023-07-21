Bạch Lộc và La Vân Hi sắp sửa về chung 'một nhà' lần nữa khiến fan couple phấn khích

Sau màn hợp tác bùng nổ trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương và Trường Nguyệt Tẫn Minh, cặp đôi La Vân Hi và Bạch Lộc luôn được cư dân mạng yêu thích và liên tục ‘đẩy thuyền’ trong các dự án mới. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ đảm nhận vị trí nam nữ chính.

Được biết, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên nằm trong series Tam Sinh Tam Thế được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Hai trong ba bộ đã được chuyển thể trước đó đã từng trở thành bom tấn và đưa tên tuổi của các diễn viên chính lên thành sao hạng A. Theo đó, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đóng chính; Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đóng chính.

Về bộ Tam Sinh Tam Thế: Bộ Sinh Liên sẽ xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Liên Tống và Thành Ngọc, sẽ lồng ghép nhiều tình tiết trong 2 phần trước đó. Nam chính Liên Tống là Tam điện hạ của Thiên tộc, Thủy thần Tân Thần Kỷ, cũng là "công tử sát gái" bậc nhất của Thần tộc, phong lưu nổi danh Tứ hải. Ngoài ra, chàng còn là một người rất khó hầu hạ và tâm tư khó đoán. Còn nữ chính Thành Ngọc là Hồng Ngọc quận chúa của Vương tộc Hi triều. Năm nàng được 1 tuổi thì mắc một căn bệnh lạ, Tĩnh An vương gia bất đắc dĩ phải cầu xin sự giúp đỡ từ Quốc sư, cuối cùng nàng bay lên trời, được Thiên Quân đặt cho cái tên Nguyên Quân.

Chính vì hai bộ trước đó đã có ‘vía’ giúp dàn diễn viên chính nâng tầm tên tuổi nên nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc lẫn La Vân Hi sẽ có cơ hội nâng tầm địa trong làng giải trí Hoa ngữ.