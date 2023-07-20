7749 khoảnh khắc 'ngọt tràn màn hình' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính là một trong những dự án được mong đợi lên sóng vào năm nay. Gần đây, có thông tin dự án đã qua kiểm duyệt và sẽ được lên sóng trên Mango TV vào quý 4 năm nay.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước đoạn video 'tình bể bình' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trên hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, một blogger đã tổng hợp những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Đáng chú ý là màn cọ mũi ‘ngọt tràn màn hình’ khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’. Nhiều khán giả còn cho rằng trông cả hai đẹp đôi tới mức, công chúng không hề nhận ra khoảng cách 4 tuổi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Không chỉ là cặp đôi ‘đường mật’ trên phim mà ở hậu trường, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ. Kể từ khi cùng tham gia Keep Running đến khi đóng cặp trong Dĩ Ái Vi Doanh, cặp đôi đã tạo ra một bầu không khí cực ‘tấu hề’, liên tục làm ‘trò con bò’ chọc mọi người phải cười nghiêng ngả.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.