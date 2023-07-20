Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi là bộ phim tiên hiệp có thành tích tốt nhất trong những năm gần đây?

Mặc dù kết thúc đã lâu, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vẫn giữ sức hút nhất định trong lòng công chúng và đạt nhiều thành tích cao.

Mặc dù kết thúc đã lâu, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vẫn giữ sức hút nhất định trong lòng công chúng và đạt nhiều thành tích cao. Mới đây, một blogger xứ Trung đã đăng tải bài viết đưa ra nhận định Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong những bộ phim tiên hiệp có thành tích tốt nhất trong những năm gần đây.

Người này còn cho rằng trước sự đi lùi của dòng phim tiên hiệp, trong mấy năm gần đây không có bao nhiêu phim có hiệu quả tốt dù có cả sự tham gia của các lưu lượng đỉnh cao trong giới giải trí, ban đầu cứ tưởng bùng nổ nhưng lại flop hoặc chỉ có nhiệt vòng fans. Tuy danh tiếng không quá tốt, mang tiếng low nhưng độ hot của Trường Nguyệt Tẫn Minh lại không thể phủ nhận. Dù chỉ chiếu trên nền tảng Youku nhưng view trung bình của bộ phim vẫn đạt 68triệu/tập, cao nhất mấy năm gần đây và được nhiều khán giả yêu thích.

Mặc dù đã kết thúc từ lâu nhưng fan vẫn chăm chỉ "cày" số liệu cho phim hàng ngày. Hay nói cách khác, trong suốt khoảng thời gian hai bộ phim này lên sóng, không có một tác phẩm nào có thể cướp được ánh hào quang và sự chú ý của khán giả. Đáng chú ý, phim còn độc chiếm các nền tảng như Douyin, Weibo, Douban. Số liệu Weibo của dàn diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh nhờ vào danh tiếng của phim cũng tăng cao, không bạo thì sau phim đều phát triển tốt, có phim mới, có thương vụ, được mời tham gia show mới. Không những thế, gần đây, hashtag ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ đã chính thức vượt mốc 30 tỷ lượt phát trên nền tảng Douyin. Đây là một con số không tưởng, vượt ngoài sự mong đợi của nhiều khán giả. Bên cạnh đó, phim còn đứng top 1 phim cổ trang tiên hiệp có lượt phát cao nhất Douyin tính từ 2017 đến nay.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc kết thúc đã lâu vẫn nhận được thành tích khủng Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức nhận được thành tích khủng dù kết thúc đã lâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-nguyet-tan-minh-cua-bach-loc-va-la-van-hi-la-bo-phim-tien-hiep-co-thanh-tich-tot-nhat-trong-nhung-nam-gan-ay-603528.html