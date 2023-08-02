'Trường tương tư' gây 'bão' trong nước nhưng mất vị thế trên đấu trường quốc tế, netizens Trung nói gì?

Theo đó, bộ phim chỉ nhận được 3.7/10 điểm trên IMDb. Các blogger đã đem điểm số của "Trường tương tư" so sánh với một vài bộ phim trước như "Mộng hoa lục" (7.4 điểm), "Tinh hán xán lạn" (8.4 điểm) và "Ngọc cốt dao" (8.5 điểm).

Trong gần 2 tuần nay, bộ phim "Trường tương tư" do Dương Vãn Ý - Dương Tử chủ diễn không ngừng đạt nhiều thành tích ấn tượng và liên tục là đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh . Tuy đạt nhiều kỷ lục và được khán giả trong nước đón nhận, nhưng "Trường tương tư" ở bảng quốc tế lại chưa được đánh giá cao bằng.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đây là đánh giá chưa khách quan bởi phim đã liên tiếp đạt được nhiều thành tích "khủng" kể từ khi lên sóng. Không chỉ tại Trung Quốc, "Trường tương tư" cũng nhận được quốc tế đón nhận khi giành được Top1 danh sách phát sóng của WeTV Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Bồ Đào Nha ngay sau khi công chiếu.

"Trường tương tư" cũng nhận được quốc tế đón nhận khi giành được Top1 danh sách phát sóng của WeTV Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Bồ Đào Nha ngay sau khi công chiếu

Trước đó, "Trường tương tư" đã lập kỷ lục ngay tối ngày đầu tiên mở màn. Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (24/7), "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn).

Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên, "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video

Sau 2 ngày phát sóng, "Trường tương tư" phá mức nhiệt 31.000 và trở thành phim có nhiệt độ cao nhất năm 2023 trên nền tảng Tencent

Tiếp đó, sau 2 ngày lên sóng, "Trường tương tư" tiếp tục cán mốc 31.260 trên nền tảng Tencent, trở thành bộ phim có nhiệt độ cao nhất năm 2023 của nền tảng này. Những thành tích của phim trên các bảng xếp hạng khác cũng liên tục tăng: Chỉ số nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu tăng đạt 9.25; chỉ số phim chiếu mạng NO.1 và tăng đạt 88.51; chỉ số thảo luận toàn mạng datawin NO.1 và tăng lên 2.193; điểm nhiệt độ Maoyan NO.1 đạt 9882.51; nhiệt độ Đăng Tháp NO.1 cao vượt trội đạt 29.02%.

Được biết, trước thềm lên sóng chính thức, "Trường tương tư" cũng leo hotsearch liên tục với nhiều đề tài thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử trở thành nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim cũng vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500 (tính đến 21/7).

Thời điểm hiện tại, "Trường tương tư" do Dương Vãn Ý - Dương Tử chủ diễn không ngừng đạt nhiều thành tích ấn tượng và liên tục là đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh

Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" hứa hẹn tạo nên tiếng vang lớn cho dòng phim cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay và là ứng viên nặng ký của những bộ phim cùng thời điểm khác.