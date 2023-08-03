'Chị gái' Bạch Lộc gây sốt với nhan sắc tuyệt mỹ giữa trời tuyết trong Vân Tú Hành

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh hé lộ tạo hình của Lý Nhất Đồng trên hậu trường phim Vân Tú Hành. Có thể thấy, trong tạo hình áo lông dưới trời tuyết trắng, cô nàng gây thương nhớ với nhan sắc thanh khiết, xinh đẹp giống như tuyệt sắc giai nhân. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng cô nàng sẽ có diễn xuất ấn tượng khi dự án lên sóng.

Được biết, trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Nhất Đồng và Bạch Lộc thường xuyên được nhận xét giống nhau. Tuy nhiên, đôi mắt của Lý Nhất Đồng có phần mị hoặc, long lanh hơn. Về phần Bạch Lộc, cô nàng trông ngọt ngào và hoạt bát hơn.

Lý Nhất Đồng vốn được ưu ái, nâng đỡ rất nhiều trong nghệ thuật nhưng cũng chẳng nổi lên được. Ngay từ khi xuất đạo, cô ấy vẫn luôn được giao cho vai nữ chính, vỏn vẹn trong vòng 4 năm đã tham gia diễn chính 15 bộ phim, tài nguyên không bao giờ thiếu. Mặt khác, nhan trị và kỹ năng diễn xuất cũng hơn hẳn những tiểu hoa lưu lượng nhưng 'lời nguyền' không hot vẫn chưa thể phá giả được. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng, cô nàng sẽ có nhiều bức phá trong dự án lần này.

Vân Tú Hành chuyển thể từ tác phẩm ở xứ sở Nhật Bản có tên Thái Vân Quốc Truyện. Bộ phim có nội dung kể về cô gái Hồng Tú Lệ (Lý Nhất Đồng), hậu duệ của một gia tộc quyền quý sa sút. Cô phải dạy học cũng như làm nhiều công việc khác nhằm kiếm sống, nhưng ước mơ thi đỗ khoa bảng và cống hiến cho triều đình, điều bị cấm đối với phụ nữ trong triều đại mà cô sống.

Trong tình cảnh hoàng đế Thái Vân quốc Tử Lưu Huy (Tăng Thuấn Hy) nổi danh lơ là triều chính và thích đàn ông, Hong Shūrei được đề nghị vào cung làm quý phi trong 6 tháng, nhằm dạy dỗ hoàng đế trở thành một quân vương mẫu mực với cái giá 500 lượng vàng.