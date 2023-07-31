Bạch Lộc sắp sửa 'yêu lại' Vương Hạc Đệ trong một dự án cổ trang thì bị 'người tình' của Dương Dương cản trở

Mặc dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng kể từ sau màn hợp tác trong Dĩ Ái Vi Doanh, nhiều khán giả luôn mong chờ màn tái hợp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong một dự án mới, đặc biệt là trong một dự án cổ trang.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án Tự Cẩm . Bên cạnh đó, nhiều người đồn đoán, cô nàng sẽ tái hợp với Vương Hạc Đệ trong dự án lần này.

Tuy nhiên, vừa khiến dân tình mừng rỡ không bao lâu thì trang douban của phim lại cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Vương Sở Nhiên. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng thất vọng và phản ứng dữ dội vì cái tên nữ chính trong douban.

Được biết, sau khi dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thất bại thảm hại, nữ chính Vương Sở Nhiên gặp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có, thậm chí khiến nhãn hàng phải ‘quay lưng’. Chính vì thế, nhiều khán giả lo sợ nếu cô nàng tham gia dự án này sẽ ‘vạ lây’ cho bạn diễn ở dự án mới lẫn bộ phim lần này. Chính vì thế, nhiều khán giả kêu gọi đoàn phim Tự Cẩm nên cân nhắc lựa chọn Bạch Lộc hoặc một sao nữ khác vào vai nữ chính thay vì Vương Sở Nhiên.

Tự Cẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Nội dung kể về nữ chính Khương Tự có kiếp trước mang phức cảm tự tôn – tự ti quá mạnh, dẫn đến việc vừa cao ngạo lại vừa co mình trong vỏ ốc, xa cách người thân, yêu quý kẻ không đáng, cưới người không hợp để rồi khiến bản thân chịu nhiều khổ đau.

May mắn thay, sau khi chết cô được ông trời ban cho một cơ hội sống lại. Cô quyết tâm làm lại cuộc đời, quý trọng những điều xứng đáng và trả thù những kẻ ác ôn gieo cay đắng cho đời nàng.