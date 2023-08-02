Sau phát ngôn vạ miệng, Tống Tổ Nhi quyên góp ủng hộ để hỗ trợ vùng thiên tai, CĐM khen 'có sai biết sửa là tốt'!

Mới đây, Tống Tổ Nhi đã đăng một loạt ảnh để kỷ niệm ngày bộ phim "Chế Tạo Khó Khăn" đóng máy. Trong đó, có một chiếc ảnh chụp trời mưa cùng dòng chữ "Cơn bão vui vẻ đến tiễn ngày đóng máy", dấy lên những tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng mạng.

Hiện tại, Tống Tổ Nhi đã xóa bức hình này và thay bằng một tấm ảnh khác. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn yêu cầu nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn thiếu cẩn thận này.

Được biết, nhiều ngày nay, Trung Quốc đang gồng mình để chống chọi với cơn bão Doksuri. Bão đến khiến nhiều người mất nhà mất cửa, thậm chí thiệt mạng. Vì vậy, việc Tống Tổ Nhi dùng 2 chữ 'vui vẻ' để nói về cơn bão là vô cùng thiếu tinh tế.

Bài đăng xin lỗi của Tống Tổ Nhi

Ngay sau khi bị dân tình chỉ trích, Tống Tổ Nhi đã đăng bài xin lỗi và hứa sẽ chú ý về lời ăn tiếng nói. Không chỉ vậy, sau đó, nữ diễn viên đã âm thầm quyên góp đồ dùng cho những vùng bị ảnh hưởng bởi bão để sửa chữa cho lỗi lầm của mình.

Nữ diễn viên làm từ thiện sau phát ngôn vạ miệng

Thái độ biết lắng nghe, dám nhận sai và sửa sai bằng hành động thực tiễn của Tống Tổ Nhi đã xoa dịu phần nào dư luận.

Tống Tổ Nhi là một trong những “nữ thần” đang chiếm lĩnh màn ảnh xứ Trung. Người đẹp khiến bao khán giả mê đắm với nhan sắc vừa diễm lệ vừa thanh tao và được so sánh với hai đàn chị Trương Bá Chi , Lưu Diệc Phi.

Sinh năm 1998, Tống Tổ Nhi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân nhờ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi mới lên 7 tuổi. Nữ diễn viên ra mắt với phim Biển rộng trời cao rồi góp mặt trong Mật lệnh 1949, Thanh thành luyến, Điều bí ẩn ở cá nhiệt đới… Đặc biệt, vai Na Tra lém lỉnh, dễ thương và đầy mạnh mẽ trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009) đã đưa cô trở thành sao nhí được yêu thích lúc bấy giờ