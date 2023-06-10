Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành

Sao quốc tế 10/06/2023 15:45

Cuộc "chạm trán" của cặp đôi khiến đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Mới đây, MiniBazaar vừa hé lộ bối cảnh và tạo hình nhân vật cho số phát hành tháng 6 trên trang chủ Weibo của mình. Theo đó, Trương Tân Thành và Tống Tổ Nhi là cặp đôi khách mời đặc biệt xuất hiện trong kỳ báo lần này.  

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 1
Cả 2 hóa thân thành Thủy - Hỏa đối đầu nhau trên tạp chí.

Được biết, với chủ đề về ranh giới giữa ảo mộng và thực tế,  Trương Tân Thành cùng Tống Tổ Nhi đã thành công “biến hóa” trở thành đại diện cho hai nguyên tố Thủy- Hỏa. Sự “giao tranh” kịch tính giữa hai gam màu tương phản đỏ và xanh được cặp đôi diễn viên trẻ “khắc họa” rõ nét dưới “khung kính” nổi bật.

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 2
Cả 2 đều gây được ấn tượng mạnh mẽ. 

Trương Tân Thành được xem là "viên ngọc quý" trong giới giải trí với khả năng diễn xuất linh hoạt, uyển chuyển, sự nghiệp ca hát thành công. Ngoài ra, nhân phẩm, tính cách và cả nhan sắc của anh vô cùng hoàn mỹ thu hút người hâm mộ.

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 3
Màn đối đầu ấn tượng của cả 2 gây nhiều chú ý từ khán giả. 
Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 4
Mẫu váy độc đáo giúp cô nàng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Mẫu váy cúp ngực với phần tùng váy cứng phom được tô điểm bởi sự lấp lánh của hàng loạt chi tiết đá quý không chỉ tôn lên nước da trắng ngần, không tì vết của cô nàng, mà còn lột tả rõ nét kiêu sa, lộng lẫy trong thiết kế.

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 5
Nhan sắc mỹ nhân 9x được kỳ vọng. 

Diện mạo sang chảnh lần này của người đẹp sinh năm 1998 còn được người hâm mộ hết lời khen ngợi khi có sự phối hợp ăn ý trong tông màu tổng thể tạo hình. Theo đó, phần đông cho rằng “bộ cánh” được tiếp thêm “sức mạnh” nhờ vào sự xuất hiện của boot da trơn cao gót và đôi găng tay từ vải tuyn cùng màu.

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 6
 
Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 7
Khán giả mong đợi một màn hợp tác của Trương Tân Thành và Tống Tổ Nhi trong dự án phim ảnh.

Tống Tổ Nhi vốn là một trong các tiểu hoa đán thuộc thế hệ 95 có hình ảnh tốt trong mắt khán giả vì xuất thân sao nhí, ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt. Nhất là mới đây, tạo hình mỹ nhân thời Hán tuyệt sắc trong Chiết yêu của cô nhận về vô số lời khen có cánh của cư dân mạng

Tống Tổ Nhi cuốn hút trên bìa tạp chí cùng Trương Tân Thành - Ảnh 8
Vẻ đẹp sắc sảo của mỹ nhân 9x. 
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Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ

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