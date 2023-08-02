Đoàn làm phim Khó Dỗ Dành vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên chính, 'thuyền' Trương Dư Hi và Trạch Tiêu Văn liệu có thể 'ra khơi'?

Thông tin bộ tiểu thuyết nổi tiếng 'Khó Dỗ Dành' được chuyển thể thành phim đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Dân tình đều đang rất muốn biết vai nam nữ chính Tang Diên - Ôn Dĩ Phàm sẽ thuộc về diễn viên nào.
- Khó Dỗ Dành chọn nữ chính là Vương Sở Nhiên, liệu Trương Lách Hách có cơ hội 'nên duyên' cùng?
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã định nữ chính Vương Sở Nhiên, Dương Dương không bị ảnh hưởng đến việc tiếp xúc tài nguyên
Nguyên tác Khó Dỗ Dành thuộc top đầu trên bảng xếp hạng ngôn tình Tấn Giang. Đây là một câu chuyện hài hước lãng mạn kể về Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên.
Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó Ôn Dĩ Phàm ngủ ở phòng mình, vậy mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở trên giường Tang Diên. Biết mình bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể giải thích và xin lỗi anh. Nhưng rồi chuyện này lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho mối quan hệ của cả hai thay đổi.
Theo mô tả thì nhân vật Ôn Dĩ Phàm có nhan sắc cực kì xinh đẹp, khí chất ôn nhu, dáng vẻ ôn hoà. Theo đồn đoán trên mạng, phía Trương Dư Hi trước đó từng tự tiến cử bản thân với nhà sản xuất phim để xin diễn vai nữ chính nhưng đã bị từ chối. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ vì không thể tìm ra được ứng cử viên phù hợp nhất đảm nhận vai Ôn Dĩ Phàm nên nhà sản xuất đang bắt đầu xem xét và cân nhắc thêm trường hợp của "gà nhà" Hoan Thụy Thế Kỷ.
Về vai nam chính Tang Diên, dân tình cũng đồn đoán sẽ do Trạch Tiêu Văn đảm nhận. Trước đó, rất nhiều những ngôi sao quen mặt như Tiêu Chiến, Dương Dương, Lâm Nhất, Hồ Nhất Thiên, Trần Phi Vũ… đã được cư dân mạng đề cử vào vai nam chính Tang Diên. Đây đều là những mỹ nam từng gây sốt màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường.
Phản hồi về thông tin trên, đoàn phim cho biết hiện tại, bộ phim vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản. Về các tin đồn đang lan truyền trên mạng, mong mọi người đừng suy đoán quá mức, tất cả đều theo thông tin chính thức.