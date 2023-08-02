Đoàn làm phim Khó Dỗ Dành vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên chính, 'thuyền' Trương Dư Hi và Trạch Tiêu Văn liệu có thể 'ra khơi'?

Nguyên tác Khó Dỗ Dành thuộc top đầu trên bảng xếp hạng ngôn tình Tấn Giang. Đây là một câu chuyện hài hước lãng mạn kể về Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên.

Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó Ôn Dĩ Phàm ngủ ở phòng mình, vậy mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở trên giường Tang Diên. Biết mình bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể giải thích và xin lỗi anh. Nhưng rồi chuyện này lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho mối quan hệ của cả hai thay đổi.

Theo mô tả thì nhân vật Ôn Dĩ Phàm có nhan sắc cực kì xinh đẹp, khí chất ôn nhu, dáng vẻ ôn hoà. Theo đồn đoán trên mạng, phía Trương Dư Hi trước đó từng tự tiến cử bản thân với nhà sản xuất phim để xin diễn vai nữ chính nhưng đã bị từ chối. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ vì không thể tìm ra được ứng cử viên phù hợp nhất đảm nhận vai Ôn Dĩ Phàm nên nhà sản xuất đang bắt đầu xem xét và cân nhắc thêm trường hợp của "gà nhà" Hoan Thụy Thế Kỷ.