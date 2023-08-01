Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã chọn diễn viên chính là Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ, Cung Tuấn bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất?

Sao quốc tế 01/08/2023 13:08

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nếu có công việc phải liên hệ với nghệ sĩ nữ, thì đoàn đội sẽ liên lạc, bản thân Phạm Thừa Thừa sẽ không tự mình liên lạc.

2. Từ sau khi hot lên hồi “Sơn Hà Lệnh”, Cung Tuấn không yêu đương, một lòng dốc sức xây dựng sự nghiệp.

3. Đoàn đội của Trần Đô Linh đang muốn cô ấy đi con đường điện ảnh, tăng độ nhận diện.

4. Người đại diện của Đặng Vi ngày nào cũng nhắc nhở cậu ấy phải tập trung vào sự nghiệp thật tốt.

5. Vai chính drama cấp S+ Khó Dỗ Dành vẫn chưa được xác định. Đoàn phim cũng khá xui xẻo khi phải thay diễn viên liên tục. Lúc trước, đoàn phim chốt Trần Phi Vũ thì anh ta xảy ra chuyện. Sau đó, đoàn phim chốt Vương Sở Nhiên thì cô ấy lại bị tẩy chay. Hiện tại, tác phẩm này chưa chốt cả nam chính và nữ chính.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã chọn diễn viên chính là Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ, Cung Tuấn bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất? - Ảnh 1

6. Nghệ sĩ vi phạm pháp luật mà bị cấm sóng thì việc còn tài khoản mạng xã hội hay không cũng không thể quay trở lại showbiz.

7. Từ Hải Kiều không có độ thu hút như Nguỵ Đại Huân, không có khả năng lấn át được Dương Dương.

8. Đất diễn của Điền Hi Vi trong "Đại Phụng Đả Canh Nhân" rất ít, cô ấy muốn thương lượng với đạo diễn thay đổi thời lượng lên hình thêm một chút.

9. Vốn dĩ Nhậm Mẫn muốn dựa vào "Ngọc Cốt Dao" để phất lên, ai ngờ kết quả lại bị diss thoát vòng. Hiện cô ấy quay "Trường Nhai Trường" hợp tác cùng Trương Vãn Ý, không biết có thể xoay chuyển tình thế hay không.

10. Sau khi nổi tiếng, thành tích phát sóng 1 số phim của Cung Tuấn đều không tốt, thậm chí diễn xuất kém đến thoát vòng, vậy nên muốn tìm tài nguyên tốt cũng khó. Giờ Cung Tuấn cũng bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất, hơn nữa anh ấy có mối quan hệ tốt với cao tầng công ty nên tương lai tạm thời vẫn ổn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2023: 'Khó Dỗ Dành' đã chọn diễn viên chính là Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ, Cung Tuấn bắt đầu tìm giáo viên dạy diễn xuất? - Ảnh 2

11. Tính khí Ngô Tuyên Nghi không tệ nên nhân duyên trong vòng của cô ấy rất tốt.

12. Đường Yênvà La Tấn rất giàu có. Nhà họ có người giúp việc chăm sóc trẻ. Hai vợ chồng cũng không buồn phiền chuyện cơm áo gạo tiền.

13. Lưu Khải Uy xuất thân từ TVB, cũng xem như có diễn xuất. Anh ấy đang muốn đi con đường của Hoàng Cảnh Du, hòa giải với vợ cũ.

14. Đặng Luân đang có ý đi livestream bán hàng.

15. Lúc Dương Tử quay Trường Tương Tư, để trông bản thân mình giống đàn ông hơn nên cô ấy đã quan sát và bắt chước cách nói, hành động của những người đàn ông xung quanh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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