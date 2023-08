Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh?

3. "An Nhạc Truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tuy rằng lượng phát sóng không thấp, nhưng độ hot tổng thể không xứng với loại đầu tư này, tỷ lệ lợi nhuận thấp.

5. Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, vì thể trạng của La Vân Hi quá gầy nên diễn viên nữ chỉ cần tầm 50kg là có cảm giác đô hơn nam chính. Bởi vậy hầu hết nữ diễn viên đều cần giảm cân trước khi hợp tác cùng La Vân Hi.

6. Hoàng Minh Hạo rất được ưa chuộng trong lĩnh vực tạp kỹ, trên tay có thường trú cố định, cho nên thu nhập gì cũng rất tốt.

7. Bộ phim mới của Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ sẽ lên sóng vào tháng tới, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu tuyên truyền làm nóng.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba không tham gia chương trình "Hoa nhi cùng thiếu niên 5", đến bây giờ vẫn chưa xác định khi nào có thể bắt đầu quay, nhân viên cũng không xác định được.

9. Từ Hải Kiều đang quay phim cổ trang với Dương Dương, nhưng khán giả đang nhìn Dương Dương không vừa mắt nên rất nhiều người quay sang chờ đợi Từ Hải Kiều bùng nổ diễn xuất.

10. Mấy tháng nay chỉ cần có thời gian rảnh là Dương Mịch đi thăm con.

11. Công ty đang bắt buộc Trần Triết Viễn tập thể dục, muốn nam diễn viên sở hữu thân hình khoẻ mạnh một chút, chủ yếu là lo sợ quay "Cây ô liu trắng" bị chế giễu.

12. Ngô Kinh và Chu Nhất Long có thể sẽ hợp tác trong dự án phim mới.

13. Lâm Duẫn trước đây từng học diễn xuất ở chỗ Châu Tấn.

14. Trương Nghệ Hưng sẽ tham gia các lớp học biểu diễn.

15. Tống Tổ Nhi hiện tại đối với yêu đương không còn khát vọng nhiều, trước mắt muốn quay phim nhiều hơn, nâng cấp lưu lượng tiểu hoa.

