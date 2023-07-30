Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh?

Sao quốc tế 30/07/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngụy Đại Huân đã ký hợp tác với một thương hiệu xa xỉ, sẽ sớm được công bố, tài nguyên kinh doanh của anh đã được nâng cấp toàn diện.

2. Hiện Ngụy Đại Huân nhận được rất nhiều kịch bản phim hiện đại vai nam chính. Tuy nhiên nữ chính vẫn khó chọn, anh ấy muốn hợp tác với các tiểu hoa có diễn xuất một chút.

3. "An Nhạc Truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tuy rằng lượng phát sóng không thấp, nhưng độ hot tổng thể không xứng với loại đầu tư này, tỷ lệ lợi nhuận thấp.

4. Một vài nhà đầu tư đã rút vốn khỏi dự án "Hồ Yêu Trúc Diệp" của Lưu Thi Thi, đoàn làm phim lâm vào cảnh không có tiền, đã phải dừng quay mấy ngày

5. Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, vì thể trạng của La Vân Hi quá gầy nên diễn viên nữ chỉ cần tầm 50kg là có cảm giác đô hơn nam chính. Bởi vậy hầu hết nữ diễn viên đều cần giảm cân trước khi hợp tác cùng La Vân Hi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh? - Ảnh 1

6. Hoàng Minh Hạo rất được ưa chuộng trong lĩnh vực tạp kỹ, trên tay có thường trú cố định, cho nên thu nhập gì cũng rất tốt.

7. Bộ phim mới của Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ sẽ lên sóng vào tháng tới, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu tuyên truyền làm nóng.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba không tham gia chương trình "Hoa nhi cùng thiếu niên 5", đến bây giờ vẫn chưa xác định khi nào có thể bắt đầu quay, nhân viên cũng không xác định được.

9. Từ Hải Kiều đang quay phim cổ trang với Dương Dương, nhưng khán giả đang nhìn Dương Dương không vừa mắt nên rất nhiều người quay sang chờ đợi Từ Hải Kiều bùng nổ diễn xuất.

10. Mấy tháng nay chỉ cần có thời gian rảnh là Dương Mịch đi thăm con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2023: Những nữ diễn viên hợp tác cùng La Vân Hi khá áp lực, Dương Mịch liền đi thăm con khi có thời gian rảnh? - Ảnh 2

11. Công ty đang bắt buộc Trần Triết Viễn tập thể dục, muốn nam diễn viên sở hữu thân hình khoẻ mạnh một chút, chủ yếu là lo sợ quay "Cây ô liu trắng" bị chế giễu.

12. Ngô Kinh và Chu Nhất Long có thể sẽ hợp tác trong dự án phim mới.

13. Lâm Duẫn trước đây từng học diễn xuất ở chỗ Châu Tấn.

14. Trương Nghệ Hưng sẽ tham gia các lớp học biểu diễn.

15. Tống Tổ Nhi hiện tại đối với yêu đương không còn khát vọng nhiều, trước mắt muốn quay phim nhiều hơn, nâng cấp lưu lượng tiểu hoa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không dám tự quyết định nhận kịch bản phim, Triệu Lệ Dĩnh từng làm phật ý của đạo diễn?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/7/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch La Vân Hi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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