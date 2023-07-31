Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2023: Vương Sở Nhiên vừa ký với đoàn đội tuyên truyền mới, Dương Dương cảm thấy phiền muộn vì hình tượng bản thân?

1. Bộ phim mới "Bạch Trạch Lệnh" của Cúc Tịnh Y sẽ không có sự thay đổi lớn, nam chính Hầu Minh Hạo, đầu tháng 10 khởi quay, vẫn là cổ trang không khác mấy bộ trang trước, tạo hình cũng sẽ không có đột phá mới.

4. Chủ đề phim của lính cứu hỏa hiện đang rất rất được quan tâm, Hứa Khải gần đây cũng tiếp xúc với một bộ phim hướng đề tài này.

3. Khi Ngô Tuyên Nghi diễn kịch không thể khống chế lông mày của mình, ánh mắt vừa động lông mày liền nhướng theo, cô còn đặc biệt đi tìm giáo viên học cách khống chế lông mày.

5. Vương Sở Nhiên vừa ký với đoàn đội tuyên truyền mới.

6. Bộ phim cổ trang "Độ Hoa Niên" có sự tham gia của Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch.

7. Hướng Hàm Chi và Trần Đô Linh đang tranh giành nữ chính của "Tiên Đài Hữu Thụ", hiện tại hướng Hàm Chi khả năng lớn hơn một chút.

8. Trương Nhược Quân tiếp xúc với bộ phim mới "Kinh Lạc không còn giai nhân", đại nam chính

9. Thái Từ Khôn trong thời gian ngắn không có cơ hội lộ diện, nhưng khẳng định cũng sẽ không từ bỏ thị trường giải trí nội bộ, dù sao cho dù mở concert ở hải ngoại cũng là fan đại lục chạy tới xem chiếm đa số.

10. Dương Dương rất quan tâm hình tượng của bản thân. Gần đây, anh ấy bị cư dân mạng chê bai nhiều nên cảm thấy rất phiền muộn, cảm thấy hình tượng của bản thân đã mất sạch.

11. Dương Mịch bây giờ sẽ không nhượng bộ về vấn đề con cái, tuy tuổi thơ đứa trẻ thiếu vắng sự đồng hành của mẹ do cô chưa làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình, nhưng cô không muốn con mình trở thành công cụ trong tay cha mình nên nhất định phải có hành động rõ ràng.

12. Diễn xuất trong phim truyền hình mới của Cung Tuấn không đặc biệt ấn tượng, những lời mời đóng phim mà anh ấy nhận được trong khoảng thời gian này đều không được tốt. Đoàn đội đã sắp xếp cho anh ấy trình diễn thảm đỏ, chuyên về tạp chí thời trang, ngừng gia nhập đoàn và chuyển sang con đường thời trang.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba ra ngoài ăn tối không nhìn vào thực đơn, cũng không gọi món ăn, nhưng để cho người phục vụ quyết định. Cô tin tưởng nhân viên phục vụ giới thiệu là tốt nhất.

14. Tài nguyên của Tống Thiến vẫn tương đối tốt, cô cũng nắm chặt tài nguyên trong tay, trước mắt tiếp xúc với có hai bộ phim cổ trang của đại nữ chính, đều muốn cô, nhưng cô vẫn đang lựa chọn.

15. Lâm Duẫn trong khoảng thời gian này không ít lần tìm giáo viên diễn xuất, tuy rằng mục đích chính của cô là để nâng cao kỹ năng diễn xuất, nhưng phần lớn là muốn cho cư dân mạng nhìn thấy nỗ lực của cô, để thị trường và vốn có thể nhìn thấy ưu thế và năng lực của cô,

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.