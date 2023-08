La Vân Hi gặp 'kiếp nạn' trong sự nghiệp chỉ vì ngoại hình ốm yếu

La Vân Hi là một trong những nam thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc được nhận xét là ‘cân’ được các vai diễn cổ trang lẫn hiện đại nhưng anh chàng vẫn khiến khán giả không hài lòng vì ngoại hình ốm yếu của mình.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin vì ngoại hình ốm yếu của La Vân Hi mà nhiều sao nữ hiện tại đều không muốn đóng cặp với anh chàng. Theo đó, nhiều sao nữ cho rằng vì ngoại hình này của anh chàng sẽ khiến bạn diễn chung khung hình nhìn như thừa cân và mạnh mẽ quá.

Nhiều khán giả cho rằng nếu thông tin này là thật thì La Vân Hi sẽ mất đi cơ hội tham gia các dự án lớn hơn. Netizen còn bày tỏ lo lắng nếu La Vân Hi không cải thiện ngoại hình sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe và sự nghiệp phim ảnh sau này.

Trước đó, nhiều hình ảnh La Vân Hi thời của quá khứ cũng được đào lại. Vốn dĩ anh chàng không gầy yếu như vậy, mà đã từng có thời gian đầy đặn, khỏe khoắn. Chính vì vậy, nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối, hoang mang khi trong những năm gần đây, tình trạng ‘cò hương’ của La Vân Hi vẫn vậy và không có dấu hiệu cải thiện.

Gần đây, khi dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, tình trạng ốm yếu của La Vân Hi đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Nhân vật Đàm Đài Tẫn của anh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh được so sánh với Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Có thể thấy, La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh kém sắc hơn hẳn thời đóng Hương Mật Tựa Khói Sương. Anh chàng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì ngoại hình khá gầy nhiều khi không tạo được cảm giác couple với Bạch Lộc.

Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều fan lên tiếng bênh vực La Vân Hi và tạo hình thiếu sức sống của nam diễn viên trong phim. Lý do là bởi tình trạng gầy gò của La Vân Hi thực chất bám sát nguyên tác (vốn mô tả Đàm Đài Tẫn da bọc xương). Tuy nhiên, cũng vì bám sát nguyên tác mà Đàm Tài Tẫn không mang đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn như dự kiến.