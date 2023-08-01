Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật'

Sao quốc tế 01/08/2023 20:23

Dù chưa ai lên tiếng đính chính nhưng sau nhiều đồn đoán của khán giả, cặp đôi vừa có những động thái đáng chú ý đầu tiên.

Đường đua phim ảnh Hè 2023 không thể thiếu cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương được truyền thông và khán giả săn đón không ngừng khi tham gia diễn xuất trong dự án phim cổ trang An Lạc Truyện.

Ở dự án này, cô nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với Cung Tuấn, nhưng chưa ai lên tiếng đính chính. Sau nhiều đồn đoán của khán giả, cặp đôi vừa có những động thái đáng chú ý đầu tiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật' - Ảnh 1

Từ những ngày đầu lên sóng, An Lạc Truyện đã nhận về ý kiến khen chê từ phía mọt phim Hoa ngữ. Phim bị chê vì kỹ xảo 3 xu, cả nội dung lẫn diễn xuất đều không quá nổi bật so với các dự án ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, chỉ số nhân vật do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm vẫn phá 9, đứng thứ hạng cao trong BXH.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật' - Ảnh 2

Dù phản ứng hóa học trên phim không tốt như kỳ vọng, song Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn được “đẩy thuyền” nhiệt tình bởi sự đẹp đôi cùng các tương tác đầy gian tình trong các buổi tuyên truyền phim. Mới đây, hai diễn viên tài sắc khiến truyền thông bùng nổ khi công khai tình tứ trong bộ ảnh mới do ê-kíp An Lạc Truyện thực hiện. 

Ở một số góc ảnh, cặp đôi được netizen khen có tướng phu thê, với nhiều nét tương đồng về ngoại hình, nhất là ở góc nghiêng thần thánh. Trong video hậu trường ghi hình cho bộ ảnh, cặp đôi nhiều lần trao nhau ánh mắt tình tứ, phản ứng hóa học tràn màn hình. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật' - Ảnh 3

Sau khi khoảnh khắc trên được lan truyền trên mạng xã hội, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều bình luận “có cánh”. Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chặng đường sắp tới của An Lạc Truyện. Đồng thời, họ cũng mong rằng cặp đôi hãy trau dồi thêm về diễn xuất, để thoát mác “bình hoa di động” mà công chúng đặt cho mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật' - Ảnh 4

An Lạc Truyện tiếp tục lên sóng trên nền tảng Youku với mức nhiệt ổn định. Phim đang tiến đến chặng đường cuối, số phận của các nhân vật được nhiều khán giả quan tâm.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim kể về cuộc đời nhiều chìm nổi của Đế Tử Nguyên/Nhậm An Lạc. Cô vốn là tiểu thư Tĩnh An Hầu đồng thời là Thái Tử Phi tương lai nhưng gia đình bị vu oan phản quốc phải chịu tội chu di cửu tộc. Sau một đêm, cả Tĩnh An Hầu phủ máu chảy thành sông chỉ còn duy nhất Đế Tử Nguyên là sống sót nhờ di chiếu của Tiên Đế.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có động thái gây chú ý sau nghi vấn 'phim giả tình thật' - Ảnh 5

Sau thời gian 10 năm phiêu bạt, cô gặp lại Thái tử Hàn Diệp và trở thành phụ tá của anh. Hai ngươi cùng nhau điều tra các vụ án giúp đỡ dân chúng. Họ còn cùng nhau xông pha chiến trường bảo vệ quốc gia. Sau cùng, An Lạc nhờ sự giúp đỡ của Hàn Diệp rửa sạch được nỗi oan cho gia tộc và trở thành Thái tử phi.

 

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