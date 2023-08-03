Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn

Sao quốc tế 03/08/2023 11:10

Sau nhiều ồn ào rạn nứt tình cảm với chồng, mới đây, Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin đang tiến hành thủ tục ly hôn với Nghê Chấn.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin, Châu Huệ Mẫn và chồng rạn nứt tình cảm, đang âm thầm tiến hành thủ tục ly hôn. Thông tin này thu hút sự tò mò của dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. 

Ngày 31/7, Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin này: "Đây chắc chắn là tin giả, không cần bàn cãi". Khi được hỏi có mệt mỏi hay tức giận không, nữ diễn viên khẳng định, cô không ghét bỏ mọi người. 

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 1

Đây không phải là lần đầu Châu Huệ Mẫn dính tin đồn ly hôn Nghê Chấn. Trong những năm qua, cô và chồng ít xuất hiện bên nhau, không tương tác trên mạng xã hội, không có con chung. Điều này khiến cặp đôi dính tin đồn ly hôn, phân chia tài sản… 

Châu Huệ Mẫn và chồng bắt đầu hò hẹn từ năm 1989. Năm 1996, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ nghệ sĩ quyết định từ bỏ tất cả để theo Nghê Chấn ra nước ngoài sinh sống. 

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 2

Dù Nghê Chấn không cho cô danh phận, cô vẫn vui vẻ, không oán thán. Cô học nữ công gia chánh để vun vén cho gia đình nhỏ, chăm sóc và hậu thuẫn cho sự nghiệp của anh. Chuyện tình trắc trở của Huệ Mẫn từng xuất hiện trên khắp các tờ báo ở Hong Kong. 

Tới năm 2008, mối quan hệ của Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn đối mặt với sóng gió lớn. Hình ảnh nhà văn Nghê Chấn thân mật với một cô gái trẻ ở quán bar bị phát tán trên khắp các trang báo châu Á. Nhiều người khuyên Châu Huệ Mẫn chấm dứt mối tình không danh phận và đau khổ. 

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 3

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau scandal, Châu Huệ Mẫn chấp nhận tha thứ cho Nghê Chấn và thông báo làm đám cưới với anh. Cô lên tiếng bảo vệ người đàn ông của mình dù bị dư luận chỉ trích dại dột và lụy tình. 

Sau 34 năm bên nhau, Châu Huệ Mẫn khẳng định, Nghê Chấn là sự lựa chọn phù hợp dù anh có vài lần bị phát hiện lừa dối cô. Trong các cuộc phỏng vấn, Châu Huệ Mẫn tâm sự, chồng là món quà lớn nhất cô nhận được. 

Mỗi khi gặp áp lực, cô đều chia sẻ với Nghê Chấn và cảm thấy bình tâm. "Chồng là người khi tôi cần, anh ấy luôn ở bên. Những năm qua, anh ấy luôn làm được điều đó", nữ diễn viên tâm sự.

Không có con chung, vợ chồng Châu Huệ Mẫn dành thời gian chăm sóc đàn thú cưng, sáng tác, vẽ tranh đi du lịch. Châu Huệ Mẫn và chồng yêu thương, xem thú cưng như con của mình.

Vì có tình cảm đặc biệt với động vật, Châu Huệ Mẫn thường xuyên lui tới chăm sóc, hỗ trợ các trung tâm từ thiện dành cho động vật bị bỏ rơi tại Hong Kong. 

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 4

 

Châu Huệ Mẫn cho hay: "Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một đứa trẻ, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo bởi vì trẻ con thường làm cho tôi đau đầu, nhưng đám mèo khiến tôi cảm thấy thư giãn". 

Hiện tại, ngọc nữ nức tiếng xứ hương cảng lựa chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng bên bạn đời. Thỉnh thoảng, cô tham gia các sự kiện, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. 

Nữ nghệ sĩ tổ chức chương trình ca nhạc để tri ân người hâm mộ và kiếm thêm thu nhập. Năm 2014, cô khiến công chúng bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Cà phê, đợi và yêu.

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 5

Nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, Châu Huệ Mẫn được mệnh danh là "ngọc nữ" hàng đầu của làng giải trí Hong Kong, là người tình trong mộng của đàn ông châu Á vào thập niên 80-90. Cô hoạt động thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và điện ảnh. 

Hiện tại, ở tuổi 57, nữ diễn viên vẫn giữ được dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, mái tóc dài không nhuộm màu. Châu Huệ Mẫn cũng chăm chỉ tập gym, nhảy múa, ăn uống khoa học để giữ dáng. 

Nữ diễn viên cũng không theo đuổi cuộc sống nhiều áp lực hay nghiện công việc. "Tôi không ép bản thân đạt vị trí như thế nào, bằng lòng với cuộc sống đơn giản, tùy duyên, biết đủ", cô nói.

Châu Huệ Mẫn chính thức lên tiếng về thông tin sắp ly hôn - Ảnh 6

Châu Huệ Mẫn sinh ngày 10 tháng 11 năm 1967, là ca sĩ và diễn viên được yêu mến ở Hồng Kông. Năm 1992 cô tham gia diễn xuất với vai Mai trong bộ phim truyền hình Đại Thời Đại của TVB. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô nổi tiếng là một ngôi sao tốt và khiêm tốn. Tính cách và thái độ của cô đối với người hâm mộ và đồng nghiệp trước sau không đổi. 

Trong các danh sách về đại mỹ nhân một thời của TVB, tên tuổi của Châu Huệ Mẫn là cái tên không thể thiếu. Khởi nghiệp bằng con đường ca hát nhưng phim ảnh mới là lĩnh vực giúp Châu Huệ Mẫn nổi danh toàn châu Á. Với vai phụ trong phim Thế giới ba người, người đẹp đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc ở lễ trao giải Kim Tượng. Từ đây, nhiều cơ hội rộng mở với cô.

 

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