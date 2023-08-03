Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết?

Sao quốc tế 03/08/2023 20:19

Trái với việc xây dựng hình ảnh nam chính hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh thì Trường Tương Tư lại lựa chọn nhấn mạnh vào những mặt tối trong tính cách mỗi nhân vật. 

Trường Tương Tư đang là cái tên dẫn đầu và chưa có đối thủ trong đường đua phim hè năm nay. Nhờ kịch bản chặt chẽ, phần kỹ xảo chân thực cùng tạo hình xinh đẹp và lối diễn xuất nhập vai của Dương Tử khiến bộ phim thành công ngoài mong đợi, thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Những tưởng bộ phim sẽ hoàn hảo toàn diện, nhưng càng xem, khán giả càng nhận thấy rõ một điểm yếu chí mạng của Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết? - Ảnh 1

Cụ thể, nếu theo dõi Trường Tương Tư, các bạn rất dễ nhận ra rằng cả ba nam chính của bộ phim đều có những điểm trừ riêng. Nhân vật được cho rằng sau này sẽ cùng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) quy ẩn giang hồ, Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) được giới thiệu là một công tử nhà giàu chính hiệu, lại thông minh, tốt bụng. Thế nhưng "dở khóc dở cười" thay, chàng ta lại quá hiền lành, dẫn tới việc thường xuyên bị người đời bắt nạt. 

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết? - Ảnh 2

Trong khi đó, Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) lại gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy nổi bật cùng mái tóc trắng dài quyền lực. Tuy nhiên, chàng lại thường xuyên bị khán giả trêu đùa là người nghèo khổ vì không có nhiều tài sản. Cuối cùng, Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai) mặc dù hội tụ cả hai yếu tố giàu có và thông minh thì lại khiến khán giả xót xa vì có cuộc đời lạnh lẽo. Mất cha mẹ từ sớm, Thương Huyền sớm rơi vào lưới tình của Tiểu Yêu bởi sự đồng cảm nhưng cuối cùng lại không có được trái tim nàng. 

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết? - Ảnh 3

Chính vì vậy, có thể thấy cả ba nam chính của Trường Tương Tư đều được xây dựng với những đặc điểm không hoàn hảo. Nếu như những bộ phim khác thường hay xây dựng các nhân vật nam chính hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh thì Trường Tương Tư lại lựa chọn nhấn mạnh vào những mặt tối trong tính cách mỗi nhân vật. 

Điều này được cho là con dao hai lưỡi. Nếu gài cắm khéo léo, các nhân vật sẽ hiện lên đầy đặc biệt và lôi cuốn, đồng thời khiến khán giả khắc ghi hình tượng nhân vật trong tâm trí. Ngược lại, nếu xử lý kịch bản yếu kém, Trường Tương Tư rất dễ khiến cho nhân vật trở nên kém hấp dẫn và mất điểm trong mắt khán giả. 

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết? - Ảnh 4

Dù là vậy nhưng Trường Tương Tư vẫn đang "chễm chệ" dẫn đầu đường đua cổ trang hè năm nay. Trường tương tư là bộ phim Trung Quốc thứ 2 vượt mốc 90 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số Vlinkage trong năm 2023, chỉ xếp sau tác phẩm đề tài chính kịch - hình sự Cuồng phong (92,87 điểm).

Một số bộ phim của các diễn viên đông fan như Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba… lên sóng năm nay, cũng chưa thể chạm tới con số này.

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết? - Ảnh 5

Đồng thời, Trường tương tư lọt vào Top 3 phim có chỉ số Datawin cao nhất trong năm 2023, sau Cuồng phong (2,880 điểm) và Trường Nguyệt Tẫn Minh (2,669 điểm).

Những con số này có thể cho thấy độ hot của bom tấn cổ trang này. Cho đến hiện tại, dù nhiều dự án cổ trang được phát hành cùng những cái tên đình đám làng Hoa ngữ nhưng Trường Tương Tư vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm.

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