Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có

Sao quốc tế 04/08/2023 11:48

Sau tất cả những tranh cãi về thực tích và danh tiếng, Vương Nhất Bác đã chính thức lấy lại vị thế đỉnh lưu của mình tại dự án phim mới Nhiệt Liệt.

Phim điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác kết hợp cùng “ông hoàng phòng vé Trung Quốc” - Hoàng Bột đã chính thức ra rạp sau thời gian dài ghi hình. Sự kết hợp bất ngờ này khiến khán giả nóng lòng chờ đợi, thú vị hơn là tác phẩm xoay quanh chủ đè Street Dance. Đây chính là thế mạnh của Vương Nhất Bác và ảnh đế Hoàng Bột.

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có - Ảnh 1

Ra rạp chưa được bao lâu, mới đây đoàn làm phim đã bất ngờ thông báo tin vui. Cụ thể, doanh thu phòng vé của tác phẩm điện ảnh Nhiệt Liệt đã chính thức đạt mốc doanh thu 500 triệu NDT. Đây là một con số ấn tượng đối với một bộ phim vừa mới được chiếu rạp. 

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có - Ảnh 2

Như vậy, sau tất cả những tranh cãi về thực tích và danh tiếng, Vương Nhất Bác đã chính thức lấy lại vị thế đỉnh lưu của mình. Thành công bước đầu của Nhiệt Liệt dường như đã một lần nữa khẳng định sức hút của Vương Nhất Bác trên màn ảnh lớn Trung Quốc hiện nay. Trước đó, Vương Nhất Bác liên tục bị nghi ngờ không có năng lực, lại càng không có khả năng hút fan cho tác phẩm mới. 

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có - Ảnh 3

Cùng nổi lên nhờ siêu phẩm Trần Tình Lệnh, không lạ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn bị cư dân mạng đem ra so sánh. Mới đây, Tiêu Chiến đã trở lại thành công với tác phẩm cổ trang Ngọc Cốt Dao khiến nhiều khán giả lại có cơ hội réo gọi Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, với việc lập nên thành tích cùng Nhiệt Liệt, Vương Nhất Bác hiện đang tạm thời dẫn trước người bạn diễn của mình. 

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có - Ảnh 4

Đảm nhận vai chính Trần Thước, Vương Nhất Bác sẽ hóa thân thành một chàng trai trẻ ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trần Thước luôn khát khao trở thành một dancer thành công. Anh mạnh dạn đến gặp và xin được tham gia vào nhóm nhảy của huấn luyện viên Đinh Lôi (Hoàng Bột). 

Vương Nhất Bác bất ngờ vươn lên dẫn trước Tiêu Chiến, lấy lại vị thế đỉnh lưu vốn có - Ảnh 5

Quá trình tập luyện của anh gặp nhiều khó khăn và những câu chuyện xung đột dở khóc dở cười. Tuy nhiên, Trần Thước vẫn giữ nguyên nhiệt huyết và niềm say mê, kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng để rồi gặt hái những thành công trong con đường nghệ thuật. 

Nhiệt Liệt kể về câu chuyện của Trần Thước (Vương Nhất Bác) - một người ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Tình cờ anh gặp được Đinh Lôi (do Hoàng Bột) - Bá Nhạc của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, họ liệu có thể lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn của đời người hay không.

 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Nhiệt Liệt Hoàng Bột Cbiz

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