Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng'

Sao quốc tế 03/08/2023 16:14

Suốt nhiều năm được mời hợp tác với Trường Tương Tư nhưng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn ngó lơ, tạo cơ hội cho Dương Tử tỏa sáng rực rỡ khi cầm chắc vai nữ chính.

Sự bùng nổ của Trường Tương Tư khiến đường đua phim hè 2023 nóng lên hơn bao giờ hết. Nữ chính Dương Tử nhận được không ít lời khen ngợi từ tạo hình xinh đẹp cho đến diễn xuất chuyên nghiệp, cực ăn khớp với cảm xúc nhân vật. Với màn diễn xuất không có điểm chê trong Trường Tương Tư, nhiều khán giả còn khẳng định vai Tiểu Yêu sinh ra là dành cho Dương Tử. Thế nhưng ít ai biết rằng, hóa ra Dương Tử không phải sự lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính của dự án cổ trang này.

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng' - Ảnh 1

Theo thông tin được đưa ra, bản quyền chuyển thể Trường Tương Tư từng nằm trong tay Gia Hành Thiên Hạ. Không cho gà nhà như Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba đóng, phía công ty đã liên tục tìm đến Triệu Lệ Dĩnh để đàm phán vai nữ chính. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, nàng tiểu hoa lại không thèm ngó ngàng đến Trường Tương Tư trong suốt nhiều năm.

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng' - Ảnh 2

Ở thời điểm đó, có thông tin cho biết lý do Triệu Lệ Dĩnh không nhận Trường Tương Tư là vì đã chán đóng cổ trang. Nữ diễn viên không muốn đóng khung bản thân nên đã tìm đến những kịch bản đa dạng hơn. Không khó để nhận ra, ngoài dòng phim cổ trang thế mạnh, Triệu Lệ Dĩnh từng đóng phim dân quốc như Lão Cửu Môn, tâm lý tội phạm như Ai Là Hung Thủ, phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia  Gió Thổi Bán Hạ

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng' - Ảnh 3

Sau nhiều năm mời Triệu Lệ Dĩnh bất thành, phía Gia Hành buộc phải nhượng lại bản quyền chuyển thể cho Tencent vào năm 2021. Lúc này Dương Tử được chọn làm nữ chính của Trường Tương Tư. Tuy dàn mỹ nam trong phim không quá nổi tiếng, thế nhưng thành tích phim đem lại vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng.

Có nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Triệu Lệ Dĩnh khi cô từ chối Trường Tương Tư. Bởi lẽ so với Dương Tử, nàng tiểu hoa 85 cũng rất mạnh về diễn xuất nên chắc chắn có thể khiến phim thành công khi lên sóng. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng không có gì đáng tiếc cả, bởi lẽ hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã là một diễn viên thực lực có màn chuyển hình thành công.

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng' - Ảnh 4

Thời gian trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần từ chối các dự án lớn để đến với "Dữ Phượng Hành". 

Dù xét về danh tiếng, rõ ràng cô là nhân tố mà không ít đoàn phim muốn mời cộng tác cho các dự án, tuy nhiên, với Triệu Lệ Dĩnh, mỗi phim, mỗi tác phẩm mà cô lựa chọn đều phải có những lí do thuyết phục như: Vai diễn phù hợp, nội dung phim tốt hay dàn sao tham gia đảm bảo...

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng' - Ảnh 5

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ nguyên sức hút của mình ở tuổi U40. Trong khi một số ngôi sao cùng thời với cô hiện danh tiếng giảm sút không ít.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh Trường Tương Tư Dữ Phượng Hành Cbiz

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