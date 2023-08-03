Mới đây, theo truyền thông Đài Loan, hôm 31/7, sau những tin đồn không hay về cuộc sống hôn nhân, Lâm Chí Linh đã chính thức lên tiếng: "Mong mọi người ngừng lo lắng và lan truyền những tin đồn thất thiệt trên mạng thoạt nhìn đã biết là giả. Các bạn cũng không nên ghép ảnh của người khác vào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mối quan hệ của Lâm Chí Linh và chồng rất tốt, kết hôn nghĩa là đôi bên đều phải nỗ lực để duy trì hôn nhân hạnh phúc".

Trong khoảng thời gian vừa qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước hình ảnh được cho là của Lâm Chí Linh - siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan - tại một bệnh viện, nghi bị chồng ngoại quốc đánh đập. Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin cho rằng đây chỉ là những hình ảnh cắt ghép bởi nhìn kỹ sẽ thấy nhiều điểm khác lạ.

Người đại diện Lâm Chí Linh nói với tờ Sohu, nữ nghệ sĩ không đọc nhiều tin tức trên mạng bởi phần lớn các thông tin không chính xác. Nhưng việc nhiều người dò hỏi về chuyện cô bị chồng đánh khiến chân dài nổi tiếng quyết định lên tiếng.

Lâm Chí Linh được giới truyền thông trong nước gọi là "người đẹp số một Đài Loan" hay “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan”

Lâm Chí Linh (1974) là siêu mẫu người Đài Loan, cái tên không còn xa lạ với công chúng châu Á. Cô được giới truyền thông trong nước gọi là "người đẹp số một Đài Loan" hay “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan”. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "hiện tượng Lâm Chí Linh".

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ người Nhật Bản Akira. Cuộc sống của cô sau hôn nhân vẫn luôn được công chúng dõi theo. Hơn hết, người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt mỗi lần nghe cô chia sẻ về sức khỏe sinh sản, vấn đề làm vợ làm mẹ của mình.

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ người Nhật Bản Akira

Do trở ngại về tuổi tác, Lâm Chí Linh cùng chồng đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc sinh con, cô trải qua những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần. Nữ diễn viên cho biết khao khát làm mẹ khiến cô quyết tâm bước vào quá trình thụ tinh nhân tạo để có con. Do tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên cô thất bại hơn chục lần trước khi đậu thai.

Ngay cả khi thụ tinh thành công, Lâm Chí Linh cho biết thời kỳ mang thai, chăm em bé sau sinh và phục hồi sức khỏe của cô rất gian khổ. "Làm sản phụ và trở thành người mẹ khi đã gần 50 tuổi quả thật không dễ dàng", nữ siêu mẫu nghẹn ngào.

Sau kết hôn, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Dù kết hôn và sinh con muộn nhưng Lâm Chí Linh từng chia sẻ cô đã chọn đúng người

May mắn nữ diễn viên kiêm siêu mẫu cũng chào đón quả ngọt là đứa con trai đầu lòng chào đời vào tháng 1 năm ngoái, nữ diễn viên họ Lâm đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.

Cô chia sẻ rằng con trai bé nhỏ là "món quà tuyệt vời nhất của Chúa" dành cho cô và chồng Akira, nói rằng: "Chúng tôi rất hài lòng với một đứa trẻ, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc gia đình và cho tất cả tình yêu của tôi dành cho con tôi".