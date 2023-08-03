'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều?

Sao quốc tế 03/08/2023 11:09

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với tạo hình hỉ phục của 'tình mới màn ảnh' Trần Triết Viễn trong Lang Quân Không Như Ý. Tuy nhiên, cô nàng vẫn gây tranh cãi vì một điều.

Những ngày qua, dự án Lang Quân Không Như Ý do Trần Triết ViễnNgô Tuyên Nghi đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của cặp đôi luôn được công chúng quan tâm.

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc ngày cưới cặp đôi Trần Triết Viễn và Ngô Tuyên Nghi trong Lang Quân Không Như Ý. Đáng chú ý, nhiều khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho tạo hình hỉ phục của Ngô Tuyên Nghi. Trang phục của cô nàng được thiết kế cầu kỳ và làm tôn lên làn da trắng, ngũ quan thanh tú của cô nàng. Tuy diễn xuất gây nhiều tranh cãi, thế nhưng cô nàng lại có nhiều tạo hình cổ trang đẹp. Đặc biệt, tạo hình hỉ phục lần này giúp cô nàng tỏa sáng.

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 2'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 3'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 4'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 5'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 6

Bộ phim là dự án hợp tác đầu tiên giữa Ngô Tuyên Nghi và Trần Triết Viễn. Cùng có điểm xuất phát chung là ca sĩ lấn sân sang diễn xuất nhưng ở thời điểm hiện tại có vẻ như Ngô Tuyên Nghi lại thua xa bạn diễn của mình cả về kinh nghiệm lẫn thực lực.

Trước đó, đảm nhiệm vai diễn Tiểu Vũ trong Đấu La Đại Lục, Ngô Tuyên Nghi khiến khán giả ngán ngẩm khi mang nét diễn một màu, một biểu cảm vào trong phim ảnh. Thậm chí, nếu nam chính không phải là Tiêu Chiến thì có lẽ Đấu La Đại Lục đã kết thúc với không một tiếng vang nào để lại.

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 7

Được biết, Lang Quân Không Như Ý thực tế đã hoàn tất ghi hình từ tháng 9/2021 nhưng phải tới khi tên tuổi Trần Triết Viễn thăng hạng thành công nhờ Vụng Trộm Không Thể Giấu thì phía nền tảng mới cho bộ phim này được trình làng.

Lang Quân Không Như Ý được chuyển thể từ tiểu thuyết Công Chúa Thượng Gả Ký Của Tiên Chanh. Nội dung xoay quanh cuộc đời của công chúa nước Đại Hạ - Tề Ba (Ngô Tuyên Nghi), nàng không may bị bắt ép gả cho một hóa thú tộc kỳ dị bí ẩn, trở thành Vương Phi của đại vương hóa thú Khuê Mộc Lang (Trần Triết Viễn).

'Tình mới màn ảnh' của Trần Triết Viễn tỏa sáng trong tạo hình hỉ phục nhưng vẫn gây tranh cãi vì một điều? - Ảnh 8

Vì không cam lòng, nàng đã quyết định chạy trốn nhưng bất thành rồi tình cờ gặp được mỹ nam Lý Hùng (cũng chính là một thân phận khác của Khuê Mộc Lang).

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Sau thời gian ‘thả hint’ lên sóng, mới đây, đoàn phim Lang Quân Không Như Ý đã tung poster mới của Ngô Tuyên Nghi và Trần Triết Viễn và công bố lịch lên sóng chính thức.

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