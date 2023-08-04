Đàm Tùng Vận gặp 'biến' liên tục, bị đàn em phũ phàng từ chối hợp tác, lý do là gì?

Hiện, có thông tin nói rằng vốn dĩ nhà sản xuất phim Thục Cẩm Nhân Gia đã tiếp cận Trương Bân Bân nhưng vì không thể thỏa thuận được vấn đề phiên vị, nên "gà cũ" nhà Gia Hành đã quyết định từ chối đóng. Sắp tới, khả năng rất cao Trương Bân Bân sẽ gia nhập đoàn Ngàn Hoa Đào Nở Một Đời, hợp tác cùng tiểu hoa thế hệ trẻ Tôn Trân Ny.

Đàm Tùng Vận đang bận rộn chuẩn bị cho dự án chuyển thể Thục Cẩm Nhân Gia . Tuy nhiên, kể từ khi thông báo khởi động đến nay đoàn phim vẫn chưa chọn được vị trí nam chính phù hợp.

Về phần đoàn Thục Cẩm Nhân Gia, để "lấp" vào vị trí trống Trương Bân Bân bỏ lại, họ đang chuyển hướng sang Trịnh Nghiệp Thành - nam diễn viên từng vướng nghi vấn đóng chính dự án này trước đây. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng ra sao vẫn cần phải chờ đoàn phim quan tuyên.

Phim còn chưa khai máy nhưng đã phải đối mặt hết rắc rối này tới rắc rối khác. Được biết, đạo diễn ban đầu của Thục Cẩm Nhân Gia - Lý Mộc Qua đã bị thay thế bởi người khác. Nguyên nhân được cho là vì uy tín của vị đạo diễn họ Lý đang "tụt dốc" sau thất bại ê chề của Khói Lửa Nhân Gia Của Tôi.

Thục Cẩm Nhân Gia nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm ở địa phương này. Phim còn có tên gọi khác là Gấm Tứ Xuyên Nhân Gia, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Nội dung xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh tại xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên, người con trai thứ ba của Dương Gia. Cơ duyên khiến hai người gặp gỡ và cùng vẽ nên câu chuyện tình đầy ngưỡng mộ.

Theo dự kiến trước đó, Thục Cẩm Nhân Gia sẽ được ghi hình tại các phim trường Hoành Điếm, Tứ Xuyên, Tượng Sơn, Vô Tích. Song, tính đến lúc này vẫn chưa rõ về lịch khai máy.

Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên - con trai thứ 3 của Dương Gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim sẽ lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như những âm mưu, toan tính trên thương trường.

Theo đó, nếu Trịnh Nghiệp Thành - Đàm Tùng Vận nên duyên màn ảnh, Thục Cẩm Nhân Gia hứa hẹn sẽ là tác phẩm bứt phá. Vì thực tế, nam diễn viên 9X có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất cũng như sự nhiệt huyết.