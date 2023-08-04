Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 04/08/2023 13:44

Mỹ nhân này được đánh giá là truyền nhân đích thực của Châu Tấn, áp đảo tất cả những tiều hoa khác.

Khi các tiểu hoa 90 nổi tiếng đang cùng hội tụ trong đường đua phim hè 2023 khiến cộng đồng mạng xôn xao hơn bao giờ hết. Vệ cục diện mới nhất hiện nay, cư dân mạng cho rằng Châu Đông Vũ chính là cái tên được đánh giá cao nhất hiện nay.

Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Cụ thể, khán giả cho rằng nếu xét trên tổng thể về mảng phim điện ảnh, Châu Đông Vũ đã sớm áp đảo tất cả những tiểu hoa khác. Với lối diễn xuất ấn tượng cùng sự khôn khéo trong lựa chọn kịch bản, Châu Đông Vũ thậm chí còn từng được đánh giá là truyền nhân đích thực của Châu Tấn. Trong khi đó, các tác phẩm điện ảnh của Châu Vũ Đông cũng đã giúp cho Châu Tấn gặt hai không ít những giải thưởng cả trong và ngoài nước. 

Về mảng phim truyền hình, Dương Tử hiện nay đang được đánh giá cao nhất. Gây ấn tượng ban đầu với hàng loạt các tác phẩm điển hình như Nhà Có Trai Có Gái, Hoan Lạc Tụng, sau đó lại chuyển qua phát triển con đường lưu lượng với Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái, Dương Tử dường như lại càng được chú ý hơn bao giờ hết. Bộ phim cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính hiện đang lên sóng cũng được đánh giá là một tác phẩm hay và chất lượng. 

Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba dường như lại bị đánh giá thấp hơn hẳn các đồng nghiệp khi khán giả thường xuyên coi nhẹ khả năng diễn xuất của cô nàng, nhận xét mỹ nhân Tân Cương chỉ có nhan sắc, dáng người đẹp, đại ngôn các phương diện đều rất mạnh mẽ nhưng chỉ có thành tích phim là ngày càng xuống dốc. 

Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Trong khi đó, Bạch Lộc lại được nhận định sẽ là tiểu hoa 95 chen ngang vào con đường thành công của các tiểu hoa 90. Với sự trở lại đầy mạnh mẽ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, vị thế của Bạch Lộc hiện nay trong CBiz là vô cùng cao. Cô nàng cũng được mong chờ sẽ sớm trở thành nữ diễn viên đỉnh lưu tiếp theo của màn ảnh Hoa ngữ. 

Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Châu Đông Vũ là một trong những diễn viên trẻ triển vọng, được xem là ngôi sao kế cận thế hệ đại hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ. Châu Đông Vũ vụt sáng chỉ sau một đêm nhờ vai diễn Tĩnh Thu trong bộ phim "Chuyện tình cây táo gai", cô được biết đến với danh hiệu "Mưu nữ lang".

Diễn viên 9X không có ngoại hình quá nổi bật nhưng với gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát pha chút hoạt bát, lanh lợi cùng khả năng diễn xuất cực đỉnh đã lọt mắt xanh đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay từ lần gặp đầu tiên năm 2010. Cũng trong năm đó, Châu Đông Vũ nhận giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại Hoa Biểu lần thứ 14.

Cái tên bất ngờ được khán giả đánh giá cao, áp đảo cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5

Sau vai diễn Tĩnh Thu, sự nghiệp của Châu Đông Vũ lên như diều gặp gió. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Trở thành người vợ đầu tiên của Chủ tịch Mao Trạch Đông trong "Tương Giang bắc khứ", là cô gái xinh đẹp trong "Nước mắt khuynh thành", tỏa sáng với vai người phụ nữ thụ lương trong phim "Cung tỏa trầm hương"... Vai diễn phá cách nhất của Châu Đông Vũ là nhân vật Lý An trong "Thất nguyệt và An Sinh", người con gái phóng đãng, không thích trói buộc bản thân. Bộ phim mang đến thành công vang dội cho Châu Đông Vũ. Năm 2017, cô đạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Kim Mã, được đề cử Kim Tượng Hong Kong.

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Từ khóa:   Châu Đông Vũ tiểu hoa 90 nhan sắc Châu Đông Vũ Cbiz đường đua phim hè

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