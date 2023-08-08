Theo một nguồn tin, lý do Trường Tương Tư bị lên án mạnh mẽ do có quá nhiều có quá nhiều hotsearch trên Tencent.

Bộ phim có thành tích cao nhất trong đường đua phim hè năm nay thuộc về Trường Tương Tư. Kể từ khi ra mắt, phim liên tục phá kỷ lục, không chỉ đạt mứt nhiệt lên tới 30.000 trên Tencent mà còn thu về hơn 100 triệu view một ngày. Tuy nhiên mới đây, dự án phim mới của Dương Tử bất ngờ bị netizen lên án mạnh mẽ. Trường Tương Tư đạt thành tích khủng dù mới lên sóng chưa lâu. Theo thống kê, trước mắt Trường Tương Tư đã có 4230 hotsearch với tổng thời lượng lên top là 1529 tiếng. Như vậy, số hotsearch hiện tại của Trường Tương Tư đã bỏ xa Liên Hoa Lâu của Thành Nghị (1432 hotsearch), An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba (1727 hotsearch). Điều đáng nói là phim mới của Dương Tử mới chỉ chiếu được một nửa của phần 1 trong khi đó An Lạc Truyện đã dần đi đến hồi kết.

Hot search của Trường Tương Tư bỏ xa An Lạc Truyện. Việc có quá nhiều hotsearch khiến Trường Tương Tư bị công chúng lên án mạnh mẽ. Mới đây Phạm Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh đã đi đầu quyên góp vật tư cho tỉnh bị thiệt hại về lũ lụt. Nhân dân cả nước đang kêu gọi viện trợ thế nhưng hotsearch lại bị Tencent bao thầu cho Trường Tương Tư khiến hoạt động này không thể được lan tỏa mạnh mẽ. Phạm Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh đi đầu quyên góp vật tư cho tỉnh bị thiệt hại về lũ lụt. Trường Tương Tư đang phải đối diện với làn sóng tẩy chay của công chúng. Họ cho rằng bộ phim này đang chiếm dụng tài nguyên công cộng, phía Tencent phải đứng ra xin lỗi. Trước đó, Tencent cũng từng bị lên án về việc mua hotsearch chiến báo cho Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài ra, có người cho biết lượt đọc của những hotsearch liên quan đến Trường Tương Tư đều không được cao.

Trường Tương Tư của Dương Tử đang đứng trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ do Tencent chiếm dụng tài nguyên công cộng. Trường Tương Tư là dự án cổ trang đã giúp Dương Tử lấy lại phong độ sau thời gian dài bị chê xuống cấp. Ngoài ra, cũng nhờ bộ phim này Đặng Vi đã thoát khỏi hàng đợi bạo và trở thành nam lưu lượng được quan tâm của Cbiz. Tháng 7 vừa qua, cơn bão số 2 Doksuri được coi là siêu bão đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Doksuri được đánh giá là cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay. Các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô đã ghi nhận tình trạng hư hại đường dây truyền tải điện. Bão Doksuri đã gây ngập lụt, quật đổ cây cối và lở đất ở một số khu vực tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hơn 1,14 triệu hộ dân trên toàn tỉnh đã lâm vào cảnh mất điện. Cây cối bật gốc và tình trạng sạt lở đất ảnh hưởng đến hơn 700.000 người. Riêng tại tỉnh Phúc Kiến, hiện nay có trên 35.000 người đang ở các trung tâm sơ tán. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới gần 67 triệu USD, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng. Nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh bị thiệt hại, nhiều sao Hoa ngữ đã đứng ra quyên góp, kêu gọi viện trợ để khắc phục hậu quả của cơn bão lớn này.

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