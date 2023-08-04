Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất

Sao quốc tế 04/08/2023 20:14

Sau khi phân đoạn này lên sóng, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Dương Tử, cô đã thành công trong việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt cũng như cách đọc thoại giàu cảm xúc.

Trường Tương Tư đang là cái tên cực hot, mang về nhiều thành tích khủng dù mới lên sóng một thời gian ngắn. Sự trở lại của Dương tử trong dự án cổ trang này nhận được đánh giá cao từ công chúng.

Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 1

Quay trở lại với Trường Tương Tư, Dương Tử lần này được khán giả nhận xét là có màn lột xác ngoạn mục. Nhân vật Tiểu Yêu do cô nàng đảm nhận mặc dù cũng có nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu như các nhân vật trước đó nhưng lại có thêm lối suy nghĩ sâu sắc và thấu hiểu đạo lý. 

Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 2

Khán giả đưa ra nhận xét rằng tuy Trường Tương Tư là một bộ phim cổ trang nhưng sau khi xem xong lại có thể đúc kết được những tư tưởng hiện đại, nhất là những đạo lý hướng về phụ nữ. Phim đã gián tiếp truyền tải thông điệp "Đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng" qua câu chuyện về cuộc đời nữ chính Tiểu Yêu.

Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 3

Cụ thể, trong phân cảnh Tiểu Yêu tâm sự cùng với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai), cô nàng đã bày tỏ quan điểm sống độc lập của mình: "Ta chỉ là giận bản thân mình. Biết rõ là hôm nay hy vọng bao nhiêu thì sau này sẽ phải chịu nhiều tổn thương lớn bấy nhiêu, thì thôi chỉ bằng dựa vào chính mình"

Sau khi phân đoạn này lên sóng, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Dương Tử. Có thể thấy, sau rất nhiều những tranh cãi về phong cách diễn lố, Dương Tử đã thành công trong việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt cũng như cách đọc thoại giàu cảm xúc. Cô nàng cũng đã khắc họa một cô nàng Tiểu Yêu hồn nhiên nhưng cũng không kém phần trưởng thành. 

Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 4

Trường tương tư lấy bối cảnh giả tưởng, khi mà người, thần, yêu sống cùng nha. Phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử). Nàng có một tuổi thơ êm đềm với người anh họ Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng).

Biến cố xảy ra khiến hai đứa trẻ mất cha mẹ, không nơi nương tựa. Tiểu Yêu và Thương Huyền bị chia cắt. Tiểu Yêu lưu lạc khắp nhân gian, chịu nhiều cực khổ. Khi trưởng thành, nàng đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Tiểu Yêu cũng cải trang thành nam nhi, hành nghề đại phu. Về phần Thương Huyền, anh mở một quán rượu nhỏ, ngày đêm tìm kiếm tung tích của Tiểu Yêu.

Chỉ một câu thoại trong Trường Tương tư, Dương Tử đã ghi điểm tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh 5

Một lần tình cờ, Tiểu Yêu cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Hai người sớm tối bên nhau, dần nảy sinh tình cảm. Tiểu Yêu cũng đối đầu yêu quái chín đầu Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tương Liễu yêu thầm cô nhưng luôn tỏ vẻ đối đầu, oan gia ngõ hẹp. Anh là người ngoài lạnh, trong nóng. Anh dạy cô nhiều kỹ năng để tự bảo vệ mình. Thậm chí, Tương Liễu còn ra sức bảo vệ người cô yêu, để giúp cô có nơi nương tựa sau này.

Ba nam nhân với ba thân phận, tính cách khác nhau, cùng đem đến những mối nhân duyên tốt đẹp trong đời cô gái Tiểu Yêu. Sau cùng, cô cũng tìm được hạnh phúc bên người mình yêu.

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