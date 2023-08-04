Chưa chiếu hết Trường Tương Tư, Dương Tử lại sắp sửa lên sóng phim mới, bất ngờ với danh tính của nam chính

Người 'nên duyên' với Dương Tử trong dự án mới là em trai của nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

Một nguồn tin tiết lộ, một bộ phim mới của Dương Tử chuẩn bị được công chiếu ngay sau Trường Tương Tư. Trong dự án mới này, Dương Tử sẽ hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa, em trai của Phạm Băng Băng. Nhiều netizen tinh ý phát hiện ra Muốn Mãi Mãi Yêu hiện đang nằm trong danh sách phim chiếu hè của Youku. Dù vậy, do phía nền tảng chưa có thông báo chính thức về lịch phát sóng nên dân tình vẫn nên bình tĩnh chờ đợi.

Thành công vang dội của Trường Tương Tư giúp Dương Tử tạo được sức ảnh hưởng lớn. Có ý kiến cho rằng, lý do khiến Youku gấp gáp đẩy nhanh thời gian chiếu của Muốn Mãi Mãi Yêu vì muốn "mượn nhiệt" từ Trường Tương Tư, đang phát trên Tencent. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Youku có hành động như vậy. Cách đây ít lâu, nền tảng này cũng cho trình làng Lang Quân Không Như Ý (Trần Triết Viễn - Ngô Tuyên Nghi đóng chính) ngay sau khi "cơn sốt" Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn) hạ màn. Tạo hình xinh xắn của nữ diễn viên được fan khen ngợi. Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim hiện đại đầu tiên Dương Tử nhận lời đóng chính kể từ khi rời khỏi công quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ. Phim tổ chức lễ khai máy cuối năm 2022 và kết thúc ghi hình vào đầu tháng 4/2023. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Hoàng Doanh Tử (Dương Tử) và Tưởng Dực (Phạm Thừa Thừa).

Dương Tử hợp tác với Phạm Thừa Thừa trong dự án phim mới. Khác với những bộ phim Dương Tử thực hiện trước đó, Muốn Mãi Mãi Yêu là kịch bản gốc, không phải là dự án chuyển thể. Thế nên dân tình đều đang rất ngóng chờ ngày phim ra mắt. Bên cạnh việc tò mò tình tiết phim, netizen còn rất muốn biết tương tác giữa Dương Tử và Phạm Thừa Thừa sẽ ra sao. Muốn mãi mãi yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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