Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử

Sao quốc tế 08/08/2023 16:49

Dù đang đứng top đầu không có đối thủ nhưng Trường Tương Tư vẫn có điểm trừ khiến khán giả bất mãn.

Đã phát sóng được một chặng hành trình, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã xuất sắc đạt được hàng loạt thành tích khủng. Cho đến thời điểm hiện tại, Trường Tương Tư vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Tuy kịch bản được đánh giá cao là vậy, nhưng dự án cổ trang này vẫn tồn tại một điểm trừ lớn.

Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử - Ảnh 1

Cụ thể, khán giả cho rằng bản thân khi xem Trường Tương Tư đã gặp phải không ít khó khăn khi theo dõi mối quan hệ giữa nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) với dàn nhân vật nam bao gồm Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Mặc dù là điểm nhấn của cả bộ phim nhưng mối quan hệ "tay bốn" đầy phức tạp này lại khiến cho không ít người xem cảm thấy rắc rối. 

Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử - Ảnh 2

Cặp đôi được chú ý nhất hiện nay chắc hẳn phải là Tiểu Yêu và Thương Huyền. Vốn là anh em họ, lại cùng nhau trưởng thành, mối quan hệ của cả hai vốn đã rất tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi lớn lên, sau thời gian dài Tiểu Yêu lưu lạc khắp nơi chốn nhân gian, Thương Huyền không còn nhận ra cô em gái năm xưa của mình, thậm chí còn "hành" nữ chính thảm hại. Mối quan hệ của hai nhân vật này đã tạo ra rất nhiều những tình huống "dở khóc dở cười". 

Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử - Ảnh 3

Trong khi đó, Đồ Sơn Cảnh lại được khán giả mong chờ sẽ có kết cục hạnh phúc bên nữ chính. Vốn là chàng thiếu gia giàu có, Đồ Sơn Cảnh vẫn chấp nhận che giấu thân phận, lặng lẽ bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc cho Tiểu Yêu. Mặc dù được giới thiệu khá nhạt nhòa, song Đồ Sơn Cảnh lại chính là sự lựa chọn cuối cùng của Tiểu Yêu, kết cục sẽ cùng cô về quy ẩn giang hồ. 

Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử - Ảnh 4

Về phía Tương Liễu, Tiểu Yêu lại dường như chỉ coi anh chàng là tri kỷ. Cả hai đều có tuổi thơ nhuốm màu bi thương như nhau nên dễ dàng trở nên thân thiết và chia sẻ cùng đối phương. Việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh nữ chính Tiểu Yêu đang dần trở lên phức tạp. Điều này khiến khán giả không thể ngừng đặt ra câu hỏi liệu Tiểu Yêu dành sự yêu thương cho ai? 

Trường Tương Tư nói về câu chuyện được xảy ra trong thời bình, sau thời đại của A Hành và Xi Vưu trong Từng thề ước. Tiểu Yêu lớn lên trong bối cảnh đặc biệt, có một thân phận không thể cao quý hơn, khi cả thiên hạ đều cho rằng nàng là cô gái danh giá nhất thế gian, có ông ngoại là vua của một nước, cha ruột lại là vua một nước khác. Thế nhưng trái với hào quang chói lọi ấy, Tiểu Yêu luôn ao ước có cuộc sống bình thường, có mẹ và cha yêu thương nàng như trước đây. Mẹ nàng mất, Tiểu Yêu vượt gian khó, trốn nhà đi tìm cha. Thế nhưng vô tình nàng phát hiện người cha mà nàng gọi bao năm có thể không phải là cha ruột của mình. Từ đây, những biến đổi trong cuộc đời nàng bắt đầu.

Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả quay lưng, lý do xuất phát từ Dương Tử - Ảnh 5

Tiểu Yêu đã trải qua cuộc sống bôn ba như một con người bình thường thứ thiệt, nàng chịu sự truy sát từ những kẻ thù của cha ruột mình, phải sống kiếp trốn chui trốn nhủi trong hình dạng một nam thiếu niên để tránh ánh mắt của người đời. Và trong những ngày tháng lang bạt đó, nàng cứu được Thập Nhất, tức Đồ Sơn cảnh, gặp quái vật chín đầu Tương Liễu, và cuộc chạm trán với người anh họ mà nàng vẫn luôn tâm niệm phải bảo vệ: Chuyên Húc.

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