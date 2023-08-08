Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn

Sao quốc tế 08/08/2023 19:43

Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên trong một phát ngôn mới của đạo diễn Phong Thần.

Đỉnh lưu Hoa Ngữ luôn được chia làm 2 trường phái, phái thực lực và phái lưu lượng. Phái thực lực là những diễn viên có khả năng diễn xuất ổn định, lột tả được tính cách nhân vật. Còn phái lưu lượng là những diễn viên tuy không có năng lực xuất sắc nhưng lại sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, điển hình như Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư,... Mới đây, đạo diễn Phong Thần đã chính thức lên tiếng nhận xét về những minh tinh này. 

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn - Ảnh 1

Trả lời phỏng vấn, bản thân đạo diễn cảm thấy mọi người quá xem nhẹ nghề diễn viên, cảm thấy ai đó có chút đẹp, có chút đáng yêu, có thể làm trò, có thể nhảy múa thì đã có thể đi đóng phim được rồi. Ông cảm thấy như vậy là xem thường, làm nhục nghề diễn viên. Làm diễn viên cần phải học tập rất nhiều, cần phải thông qua việc đắp nặn xây dựng nhân vật để nhận được vinh quang, chứ không phải nhờ đến số lượng fan. 

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn - Ảnh 2

Lời nói thẳng thừng này của đạo diễn Phong Thần đã khiến cư dân mạng một phen dậy sóng. Loạt cái tên xuất sắc như Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh,... được đem ra khen ngợi vì kính nghiệp, chấp nhận hy sinh nhiều cho vai diễn. 

Tuy nhiên đông đảo hơn là lượng bình luận réo tên Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba hay thậm chí Vương Sở Nhiên, Angelababy vì diễn xuất như "muốn làm mù mắt người xem" nhưng lại rất chăm nhận phim để kiếm tiền, duy trì độ hot, thành tích phim để fan gánh. 

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn - Ảnh 3

Tiêu Chiến và Dương Tử có lẽ là hai đỉnh lưu hiếm hoi có lượng fan đông nhưng diễn xuất ổn áp. Trong khi Tiêu Chiến ghi dấu ấn trong năm nay bằng Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao thì Dương Tử cũng có Trường Tương Tư bạo khoản.  

Dương Dương là cái tên vô cùng nổi tiếng trong làng điện ảnh Hoa Ngữ, là một trong "Tứ đại đỉnh lưu", sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Tuy vậy, khả năng diễn xuất của Dương Dương vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Việc Dương Dương bị đạo diễn Phong Thần réo tên cũng không hẳn là quá bất ngờ.

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn - Ảnh 4

Mới đây, trong phim mới Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, vai diễn lính cứu hỏa Tống Diệm của Dương Dương liên tục bị ném đá vì biểu cảm đơ cứng, gồng quá sức, tạo cảm giác "dầu mỡ" khiến người xem thất vọng. Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều chỉ trích về diễn xuất của Dương Dương, cho rằng nhan sắc của anh cũng không thể "cứu" nổi năng lực ngày càng đi xuống. Không chỉ vậy, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi liên tiếp vướng phải loạt "sạn" khó hiểu, trong đó cảnh phim gây tranh cãi nhất là phân đoạn hai diễn viên chính chơi đùa với bình cứu hỏa gây bức xúc dư luận.

 

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Từ khóa:   Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba Đạo diễn Phong Thần Drama Cbiz Cbiz

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