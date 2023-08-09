Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư

Sao quốc tế 09/08/2023 15:36

Độ hot của Trường Tương Tư khiến nhiều dự án cổ trang thời điểm hiện tại phải dè chừng.

Thời điểm hiện tại, các dự án cổ trang đang cạnh tranh mạnh mẽ trên đường đua phim hè. Tuy nhiên, Trường Tương Tư đang là bộ cổ trang hot nhất nhì màn ảnh Hoa Ngữ. Nữ chính Dương Tử được dân tình khen ngợi không ngớt về khả năng diễn xuất tự nhiên đầy cảm xúc, theo đó 3 mỹ nam sánh vai cùng Dương Tử là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ cũng nổi lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, gần đây, dân tình phát hiện đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã cố tình ké fame Trường Tương Tư.

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư - Ảnh 1

Cụ thể, weibo của đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã thay avatar chữ hồng nền hồng tương tự với phim của Dương Tử. Không chỉ thế, ê-kíp còn cố tình đính kèm hashtag "7_Kiếp_Cát_Tường_cực_hạn_1v1_poster", ý chỉ poster của phim chỉ có couple 1 nam chính 1 nữ chính, khịa mô-típ 1 nữ 3 nam của Trường Tương Tư

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư - Ảnh 2

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ bộ truyện Bảy Kiếp Xui Xẻo của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về chuyện tình của Vân Tường (Dương Siêu Việt) – một áng mây được Nguyệt lão hóa thành tiên, trông coi tơ hồng nhân duyên và Sơ Không (Đinh Vũ Hề) – tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Sơ Không vô tình đi lạc và bị Vân Tường xem là kẻ thù, cả hai xảy ra tranh cãi và vô tình làm đứt dây tơ hồng của tam giới. Để trừng phạt, Nguyệt lão đã bắt cả hai phải cùng nhau trải qua 7 kiếp ở trần giới. Từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu với những thân phận và hoàn cảnh khác nhau. 

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư - Ảnh 3

Kịch bản phim được đánh giá cao vì mới mẻ, hấp dẫn. Bản thân tác giả Cửu Lộ Phi Hương cũng có loạt phim chuyển thể thành công như Ngự Giao KýChiêu Diêu, Thương Lan Quyết,... Tuy nhiên về mặt diễn viên, người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng vì Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đều nổi tiếng diễn đơ. 

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư - Ảnh 4

 

Khác với mô-típ của Bảy Kiếp may mắn, Trường Tương Tư kể về câu chuyện được xảy ra trong thời bình, sau thời đại của A Hành và Xi Vưu trong Từng thề ước. Tiểu Yêu lớn lên trong bối cảnh đặc biệt, có một thân phận không thể cao quý hơn, khi cả thiên hạ đều cho rằng nàng là cô gái danh giá nhất thế gian, có ông ngoại là vua của một nước, cha ruột lại là vua một nước khác. Thế nhưng trái với hào quang chói lọi ấy, Tiểu Yêu luôn ao ước có cuộc sống bình thường, có mẹ và cha yêu thương nàng như trước đây. Mẹ nàng mất, Tiểu Yêu vượt gian khó, trốn nhà đi tìm cha. Thế nhưng vô tình nàng phát hiện người cha mà nàng gọi bao năm có thể không phải là cha ruột của mình. Từ đây, những biến đổi trong cuộc đời nàng bắt đầu.

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư - Ảnh 5

Tiểu Yêu đã trải qua cuộc sống bôn ba như một con người bình thường thứ thiệt, nàng chịu sự truy sát từ những kẻ thù của cha ruột mình, phải sống kiếp trốn chui trốn nhủi trong hình dạng một nam thiếu niên để tránh ánh mắt của người đời. Và trong những ngày tháng lang bạt đó, nàng cứu được Thập Nhất, tức Đồ Sơn cảnh, gặp quái vật chín đầu Tương Liễu, và cuộc chạm trán với người anh họ mà nàng vẫn luôn tâm niệm phải bảo vệ: Chuyên Húc.

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Từ khóa:   Trường Tương Tư Bảy Kiếp Cát Tường Dương Tử Dương Siêu Việt Cbiz

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