Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

"Bảy Kiếp Cát Tường" lựa chọn thời điểm phát sóng vào lúc Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu đã dần đi vào giai đoạn sau, phim sẽ gần như không có đối thủ cùng thể loại cổ trang.

Bên cạnh đó, dường như Hằng Tinh Dẫn Lực đang kỳ vọng "Bảy Kiếp Cát Tường" sẽ đạt được thành công tương tự như "Thương Lan Quyết" vào mùa hè 2022.

Tuy nhiên, những dự định này có khả năng gặp phải trở ngại không hề nhỏ, bởi Youku có khả năng sẽ đẩy "Kiệu Hoa Hỉ Sự" (Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý remake) lên phát sóng vào tháng 8.

"Kiệu Hoa Hỉ Sự" do Điền Vi Hi và Ngao Thụy Bằng đóng chính. Điền Hi Vi cùng lứa tiểu hoa 96 với Dương Siêu Việt và có không ít “chiêu trò” để thu hút sự chú ý. Phương pháp marketing của phía Điền Hi Vi rất táo bạo, không ngại việc va chạm với những nghệ sĩ khác. Quan trọng nhất, Điền Hi Vi có diễn xuất được đánh giá cao hơn Dương Siêu Việt khá nhiều. Điều này khiến Dương Siêu Việt phải dè chừng rất nhiều nếu như phim của hai người lên sóng cùng thời điểm.

Điền Hi Vi sinh ngày 14 tháng 10 năm 1997 tại Trùng Khánh, là một nữ diễn viên Trung Quốc. Năm 2016, Điền Hi Vi đã tham gia kỳ thi nghệ thuật và thành công được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải, chuyên ngành biểu diễn. Năm 2017, cô chính thức gia nhập làng giải trí sau khi tham gia Chờ Em Lâu Rồi – bộ phim được phát sóng ngày 13 tháng 7 năm 2018 trên nền tảng iQiYi. Năm 2019, Điền Hi Vi bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia vai diễn Tây Sơn trong Người Bạn Thật Sự Của Tôi bên cạnh hai diễn viên chính Angelababy và Đặng Luân. Bộ phim đã được phát sóng trên Dragon TV và truyền hình vệ tinh Chiết Giang.

Với nhan sắc trẻ trung, gương mặt bầu bĩnh, mắt to sáng và lúm đồng tiền ngọt ngào nơi khóe miệng, Điền Hi Vi được nhiều cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh là nữ thần thanh xuân.