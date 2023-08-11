Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Đường đua phim hè 2023, các dự án cổ trang đang chiếm sóng mạnh mẽ. Dương Tử và Cung Tuấn cũng là 2 đỉnh lưu tham gia trong 'mặt trận' phim hè này. Tuy nhiên, khi đàn chị Dương Tử thành công rực rỡ trong Trường Tương Tư, thì Cung Tuấn lại không được may mắn do tổ chế tác phim An Lạc Truyện gặp vấn đề. Theo một vài nguồn tin, rất có khả năng 2 người sẽ hợp tác cùng nhau trong phim mới Đích Mưu.

Điều này khiến người hâm mộ tỏ ra khá khó hiểu. Cả Dương Tử và Cung Tuấn đều là đỉnh lưu nên sẽ có hiệu ứng rất tốt khi hợp tác chung. Chưa kể Dương Tử nổi tiếng là "vượng" bạn diễn nên khá phù hợp để đàn em "hồi máu" sau cú ngã với An Lạc Truyện. Theo sự suy đoán của netizen, có lẽ hai diễn viên không thỏa thuận được vấn đề phiên vị nên không hợp tác chung.

Tuy nhiên mới đây phòng làm việc của Cung Tuấn đã lên tiếng khẳng định nam diễn viên không hợp tác với Dương Tử trong tương lai gần.

Không chỉ Dương Tử, mới đây Triệu Lộ Tư cũng bị đàn em Phạm Thừa Thừa thẳng thắn lên tiếng phủ nhận hợp tác chung trong dự án cổ trang mới Rèm Ngọc Châu Sa.

Hiện tại An Lạc Truyện đã kết thúc với thành tích không mấy khả quan. Vấn đề kịch bản thiên vị couple phụ cùng kỹ xảo "ảo ma" khiến phim tụt lại hẳn so với những bộ phim khác chiếu cùng thời điểm. Điều này làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Nhiệt Ba lẫn Cung Tuấn.

Trái ngược lại, Trường Tương Tư đang lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phim liên tục phá vỡ kỷ lục rating, nhiệt độ và được so sánh với Ngọc Cốt Dao, Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Trường Tương Tư chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) quan hệ đầy phức tạp với ba nam nhân Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ), Thương Huyền (Trương Vãn Ý) cùng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Phần 1 Trường tương Tư có tổng cộng 39 tập, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/9. Phim được sản xuất bởi Tencent và Tinh Liên Ảnh Thị, thuộc dự án trọng điểm, được đầu tư với kinh phí khổng lồ.

Tính từ lúc phát sóng đến nay, Trường Tương Tư đã thu về không ít thành tích đáng nể, điển hình như: phá nhiệt 33.000 trên Tencent; No.1 chỉ số nhân vật Maoyan, No.1 Vlinkage, Datawin; lọt top 3 phim được tìm kiếm nhiều nhất Douyin (TikTok Trung),...