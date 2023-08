Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Đường đua phim hè 2023, các dự án cổ trang đang chiếm sóng mạnh mẽ. Dương Tử và Cung Tuấn cũng là 2 đỉnh lưu tham gia trong 'mặt trận' phim hè này. Tuy nhiên, khi đàn chị Dương Tử thành công rực rỡ trong Trường Tương Tư, thì Cung Tuấn lại không được may mắn do tổ chế tác phim An Lạc Truyện gặp vấn đề. Theo một vài nguồn tin, rất có khả năng 2 người sẽ hợp tác cùng nhau trong phim mới Đích Mưu.