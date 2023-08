Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng

Kịch bản bộ phim được đánh giá là xử lý hay, lấy đi nhiều nước mắt người xem.

Trước đó không lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã vinh dự lọt vào top đề cử hạng mục Series của Lễ trao giải Seoul International Drama Awards 2023, đồng thời dẫn đầu bảng phim chiếu mạng theo CCTV Entertainment tính trong nửa đầu năm 2023.

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 2023 (Till the End of the Moon 2023) kể về câu chuyện Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn, chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành thần ma.

Trường Nguyệt Tẫn Minh đạt được nhiều thành tích thời điểm ra mắt.

Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nãy sinh tình cảm. Rồi sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và của cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên suốt 500 năm.

Danh tiếng dàn cast tăng lên theo sự nổi tiếng của bộ phim.

Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Ngay tại thời điểm khi hai con người hai số phận nghiệt ngã gương vỡ lại lành tìm được nhau, tà cốt trong người Đạm Đài Tẫn lại dấy lên.

Sau cùng, tam giới một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Đối mặt với số phận nghiệt ngã hai người yêu nhau trải qua muôn vàn hiểu lầm chồng chất, cuối cùng tâm ý tương thông, một người thành ma, một người thành thần, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.