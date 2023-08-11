Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng

Sao quốc tế 11/08/2023 08:14

Trường Nguyệt Tẫn Minh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác, trở thành phim cổ trang Hoa ngữ phổ biến nhất toàn cầu trong suốt 3 năm qua.

Dù đã kết thúc gần nửa năm nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn là bộ phim giữ được vị trí nhất định trong lòng khán giả. Qua siêu phẩm cổ trang này, các tên tuổi như Bạch Lộc, La Vân Hi, Trần Đô Linh, Đặng Vi... cũng được củng cố danh tiếng. Bên cạnh đó, những số liệu, thành tích về phim vẫn tăng không ngừng nghỉ khiến fan cực kỳ tự hào. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng - Ảnh 1
Dù đã kết thúc một thời gian nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hề mất nhiệt.

Dựa trên dữ liệu của trang mạng xã hội lớn nhất là Facebook và Tiktok vừa được công bố mới đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Thương Lan Quyết, Tinh Hán Xán Lạn, Ngọc Cốt Dao, Châu Sinh Như Cố,... trở thành phim cổ trang Hoa ngữ phổ biến nhất toàn cầu trong suốt 3 năm qua (từ 2020 - 2023).   

Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng - Ảnh 2
Trường Nguyệt Tẫn Minh dẫn đầu bảng số liệu dựa trên thống kê ở Facebook và Tiktok.

Mặc dù còn nhận về nhiều chỉ trích và tranh cãi vì lục đục nội bộ, đi bài marketing quá lố, hay vai diễn Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) những tập đầu bị chê dáng đi giống công chúa, make-up quá đậm,... nhưng vẫn cần phải công nhận kịch bản phim được xử lý quá hay, hợp tình hợp lý, cũng lấy đi vô vàn nước mắt của khán giả. 

Cùng với đó, những bài thảo luận về phim hay các nhân vật trong Trường Nguyệt Tẫn Minh trên các diễn đàn cũng thu về lượng tương tác cao. Qua đó giúp danh tiếng của dàn cast đặc biệt là nam chính La Vân Hi tăng lên không ít. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng - Ảnh 3
Kịch bản bộ phim được đánh giá là xử lý hay, lấy đi nhiều nước mắt người xem.

Trước đó không lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã vinh dự lọt vào top đề cử hạng mục Series của Lễ trao giải Seoul International Drama Awards 2023, đồng thời dẫn đầu bảng phim chiếu mạng theo CCTV Entertainment tính trong nửa đầu năm 2023. 

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 2023 (Till the End of the Moon 2023) kể về câu chuyện Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn, chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành thần ma.

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Trường Nguyệt Tẫn Minh đạt được nhiều thành tích thời điểm ra mắt.

Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nãy sinh tình cảm. Rồi sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và của cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên suốt 500 năm.

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Danh tiếng dàn cast tăng lên theo sự nổi tiếng của bộ phim.

Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Ngay tại thời điểm khi hai con người hai số phận nghiệt ngã gương vỡ lại lành tìm được nhau, tà cốt trong người Đạm Đài Tẫn lại dấy lên.

Sau cùng, tam giới một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Đối mặt với số phận nghiệt ngã hai người yêu nhau trải qua muôn vàn hiểu lầm chồng chất, cuối cùng tâm ý tương thông, một người thành ma, một người thành thần, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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